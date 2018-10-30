Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении?

Саркисян – первый президент Армении, избранный не всенародным голосованием, а парламентом. Теперь основные полномочия у правительства страны. Однако Саркисян – влиятельная фигура, как в Армении, так и вне ее границ. Он широко известен и в международных бизнес-кругах, и у политических элит. Не каждый является хорошим знакомым принца Чарльза.