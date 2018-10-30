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Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении?

30 октября 2018 16:15
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Новости Беларуси. Армен Саркисян будет представлять Армению на Мюнхенской конференции по безопасности,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении? -1

Она начнется 31 октября в Минске. 30 октября – встреча с Александром Лукашенко.

Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении? -4

Саркисян – первый президент Армении, избранный не всенародным голосованием, а парламентом. Теперь основные полномочия у правительства страны. Однако Саркисян – влиятельная фигура, как в Армении, так и вне ее границ. Он широко известен и в международных бизнес-кругах, и у политических элит. Не каждый является хорошим знакомым принца Чарльза.

Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении? -7

Саркисян – известный филантроп. Президентскую зарплату отдает на благотворительность. Старается популяризировать этот вид помощи. Например, 1-го июня в День защиты детей, жарил в Ереване гамбургеры и угощал ими малышей.

# Беларусь-Армения # калейдоскоп # Армен Саркисян # Фотофакт

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