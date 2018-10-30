Прямой эфир

В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности

30 октября 2018 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 октября в Минске начнется трехдневная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Ее посвятят вопросам экономических санкций, гонки вооружений и решению локальных конфликтов на постсоветских территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности-1

К слову, Беларусь впервые принимает этот масштабный международный форум. В 2019 году руководство конференции предложило провести очередную встречу именно в Минске, обосновав это вкладом, который наша страна вносит в укрепление стабильности и безопасности в регионе, а также возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков.

В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности-4

Так, 29 октября в Минск прилетел президент Армении Армен Саркисян. Всего же ожидается более 70 авторитетных участников, среди которых главы правительств и внешнеполитических ведомств ряда европейских государств.

# Международная политика # Армен Саркисян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами
30 октября 2018 07:06

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами

Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года
29 октября 2018 17:59

Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»
29 октября 2018 15:12

Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»