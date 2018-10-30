В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности

Новости Беларуси. 30 октября в Минске начнется трехдневная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Ее посвятят вопросам экономических санкций, гонки вооружений и решению локальных конфликтов на постсоветских территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, Беларусь впервые принимает этот масштабный международный форум. В 2019 году руководство конференции предложило провести очередную встречу именно в Минске, обосновав это вкладом, который наша страна вносит в укрепление стабильности и безопасности в регионе, а также возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков.