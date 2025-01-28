Председатель Панафриканского парламента: ваша страна заслуживает того, чтобы брать с неё пример

Сотрудничество Беларуси и стран Африки выглядит многообещающим, мы видим интерес к нашему государству. Это отметил Александр Лукашенко на встрече с делегацией Панафриканского парламента. Под председательством Форчуна Чарумбиры депутаты следили за ходом электоральной кампании, а также посетили ряд объектов в Минске, чтобы найти возможные точки сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЮАР, Кабо-Верде, Кения, Зимбабве – представители этих стран сегодня находятся в Беларуси, с каждым из государств у нас есть потенциал для сотрудничества. Большое внимание и межпарламентскому диалогу, ведь взгляды на мироустройство у Беларуси и Африки схожи. Мы поддерживаем государства континента в стремлении к настоящему суверенитету. Именно за его сохранение 26 января, а также в дни досрочного голосования белорусы отдали свои голоса. Председатель Панафриканского парламента поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, отметив, что их результаты говорят о высоком доверии людей.

Форчун Зефания Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:

К сожалению, вынужден признать, что мы в Африке очень немного знаем о странах Советского Союза. Я из Зимбабве и знал, что в Беларуси хорошо развито сельское хозяйство, производство техники. Но у нас с коллегами не было общей картины. И когда мы прибыли в Минск, я начал сожалеть о том, что раньше мы не знали куда, куда нам надо было двигаться. А надо было идти в Беларусь. Ваша страна заслуживает того, чтобы брать с нее пример. Это ваша сила, и с этой силой надо считаться. Не обращайте внимания на своих врагов. Что касается выборов, мы как парламентарии наблюдаем за выборами почти каждый месяц. Это то, в чем мы разбираемся, знаем, какими должны быть транспарентные выборы. Ваши выборы просто не с чем сравнить: они самые лучшие и соответствуют всем стандартам и демократии, и транспарентности.

Дипломатические отношения связывают Беларусь с 52 государствами Африканского континента. Нас объединяют схожие взгляды по вопросам мироустройства. Отметим, в 2020 году африканские страны не вводили санкций против Беларуси, динамика контактов интенсифицируется. По итогам января-ноября 2024 года, товарооборот со странами Африки превысил 700 миллионов долларов.