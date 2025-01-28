МИД прокомментировали совместное заявление ЕС в адрес Беларуси

Совместное заявление ЕС в отношении Беларуси, в котором указано, что государства Союза не признают результаты президентских выборов в нашей стране, прокомментировали в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ведомства с сожалением отметили, что западные государства продолжают искажать факты и безосновательно критиковать нашу страну, используя клишированные ярлыки и санкционные угрозы. При этом такую риторику Евросоюз использует на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене.

МИД Беларуси:

Подобная позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. В свою очередь, их нормализация могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире. Очевидна разница между оценками посетивших Беларусь наблюдателей из более чем 50 стран, включая западные, и заранее заготовленными штампами ЕС. Собственно, под влиянием некоторых подписантов БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси.

Что касается введения очередных ограничений, в МИД подчеркнули – продолжение и наращивание санкционного давления, тупиковость и контрпродуктивность которого уже давно не вызывает сомнений, не повлияет на избранный гражданами Беларуси курс. Напомним, заявление ЕС по Беларуси так и не было выпущено – Венгрия отказалась пописать документ, тем самым заблокировав его.