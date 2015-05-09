Кто в Казахстане молится на Назарбаева и что ждет страну после выборов? – репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Кстати говоря, глава Казахстана прибыл в Москву в обновленном президентском статусе – Назарбаев в пятый раз одержал победу на выборах. Нурсултан Абишевич руководит страной более четверти века. И, как призналась одна из героинь следующего сюжета, она готова голосовать за него тремя руками! Наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр – из Казахстана.

Мунира Сатыбалдиева, предприниматель:

На президента молюсь, чтобы он у нас был жив, здоров, чтобы все было стабильно у нас в Казахстане. Я очень рада Аллаху, что нам прислал такого президента.

Каждое утро вот уже как 20 лет Мунира повторяет свой ритуал. Такая вера, уверяет, ей жить помогает.

Две недели назад в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Сенсации не случилось, впрочем, ее не предвещали и в экспертном сообществе. Там скорее делали ставки не «кто победит?», а «сколько голосов наберет Назарбаев?». В бюллетене в пятый раз – политический тяжеловес, который бессменно руководит страной уже 25 лет.

Беспрецедентная явке – 95,5 процентов избирателей проголосовало, из них больше 97 процентов за лидера нации – Назарбаева. Собственного говоря, такая кампания скорее превратилась в демонстрацию общественного доверия Елбасы — Лидеру Нации.

Мунира Сатыбалдиева, предприниматель:

Выборы прошли, наш любимый президент на своем месте – выбрали его. Поэтому мы решили немножко стол организовать!

Семья Сатыбалдиевых – новоселы. Буквально несколько месяцев назад переехали в новые трёхкомнатные апартаменты. Квартиру построили по государственной президентской программе.

После краткой экскурсии хозяйка спешит на кухню. Последние приготовления и грезы гурманов – ароматы бешбармака, национального казахского блюда, заполняют еще не до конца обставленное пространство.

Копируем позу местных. Хозяин разливает по рюмкам кумыс – кобылье молоко.

От политического к бытовому. За столом беседы заходят, как говориться, за жизнь. Мунира – бизнес-леди, уже 15 лет она содержит магазин а-ля «Союзпечать».

Мунира Сатыбалдиева, житель г. Астаны:

Кто бизнесом занимается, того очень хорошо поддерживает. Например, кредиты дает под малый процент.

Алия Сатыбалдиева:

Большинство молодежи поддерживает Назарбаева, потому что он делает все возможное для молодежи. Молодежи сейчас хорошо. Можно выехать за границу учиться.

Арман 5 лет назад приехал покорять столицу с южного Казахстана. Сейчас он уже учится в магистратуре на инженера-геодезиста. Будущая профессия, надо сказать, весьма перспективная в стране, которая постоянно в состояние «перестройки».

Горно-степная держава, проще говоря, обладательница всей таблицы Менделеева, занимает шестое место в мировом рейтинге государств богатых на полезными ископаемые. Правда, в свете последних мировых событий – девальвации в ближайших странах-партнерах, снижение цен на нефть – эхо кризиса долетело и до Казахстана.

Собственно, потому и было принято решение о досрочных выборах. Людей волнует повысится ли после выборов курс доллара?

Азамат Нурсеитов, ведущий эксперт по экономическим исследованиям Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан:

Нефть, мы видим, тоже стабилизировалась, поднялась. Ситуация не настолько тревожная, чтобы ожидать какой-то девальвации.

У ЕАЭС есть все шансы войти в тройку интеграционных объединений мира.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Именно вступление нескольких стран в ЕАЭС сегодня определяет новые требования к той продукции, которая производится как в Беларуси, так и в Казахстане.

На столичном рынке средь казахской молочки примечаем сыр «Беларусь». Распробовав заграничный продукт, местные записываются в постоянные клиенты. Встречается на прилавках Астаны и сливочное масло из центра Европы.

Продавец:

Качество отличное!

Покупатель:

Я покупаю белорусский сыр. (Часто?) Часто. (Вкусный?) Нравится.

Бауыржан Ерешев регулярно приезжает затовариться на этот рынок. Профессор кафедры экономики и по жизни любит экономить.

Бауыржан Ерешев, доктор экономических наук Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан:

Складывается ошибочные мнение в демократических странах. Почему, например, в Казахстане нет сильной оппозиции? А я вам отвечу простыми словами: просто оппозиции нечего предложить народу, чтобы за ними кто-то пошел.

Оказывается, его знания о Беларуси не ограничиваются прилавками.

Бауыржан Ерешев, доктор экономических наук Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан:

Мой дед воевал на 3-м Белорусском фронте. Он всегда хорошо отзывался о Беларуси. Что я помню из детства? - Бульбу помню. Что я знаю? – Лукашенко знаю, знаю, что добрый народ.

А здесь Беларусь обкатали уже давно. Несколько лет назад в Астане открылся дилерский центр Амкадор. Сперва белорусские специалисты провели здесь маркетинговые исследования, нашли, так сказать, свой коридор продаж, и вот за последний год в Казахстане уже реализовано 100 единиц техники.

Наталья Радькова, директор ТОО «Амкадор-Астана»:

Им нравится техника белорусская, называют ее неубиваемой. Создание ЕАЭС, конечно же, помогает нам. Лишние простои на таможне исключены, мы одинаково себя чувствуем на рынке производителей техники ЕАЭС – Беларусь, Россия, Казахстан в равных условиях.

Фермерская династия из Аршалыка еще в 2003 году пополнила мехдвор белорусским погрузчиком. С тех пор техника в строю. Качество – лучший имиджмейкер. И вот буквально на днях – снова пополнение. Белорусское предприятие, можно сказать, по спецзаказу сделало вместительный ковш и универсальный адаптер для погрузки.

У основателя фермерского хозяйства Петра Емельяновича 2500 гектаров земли. Вместе с сыновьями он выращивает пшеницу. Продает зерновые в основном на внутреннем рынке.

Петр Емельянович вдруг отдается порыву ностальгии и выясняется, что с нашей страной его связывают воспоминания 29-летней давности.

Петр Питковский, глава фермерского хозяйства:

Был в Чернобыле, в Беларуси мы жили.

Владимир Петров:

Вот фотография 1944 года. Вот мой отец, партизан. А я вот на коленях у отца.

Он относит себя к поколению «детей войны». Полугодовалым мальчиком Великая Отечественная застала его на Брестчине. Как и многие, повидавшие лихолетье страшных боев, Владимир Иванович решил стать военным. Так служба его и десантировала в Казахстан. Здесь он живет уже 30 лет.

Сотни стихов о тоске по родине, о Казахстане и десятки о лидере нации Назарбаеве.

Владимир Петров:

Мир убежден, что лучшее лекарство –

Любовь и время. И настал момент,

Когда сформировалось государство

И избран был наш Первый Президент.

Эти стихи, многие строки подходят и нашему президенту – Лукашенко.

В концертном зале «Казахстан» звучит последний звонок. Владимир Иванович спешит в зал. Сегодня в Астане день белорусского кино, предпраздничный открытый показ. На экране – «Брестская крепость».