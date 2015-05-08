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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поздравили Александра Лукашенко и белорусский народ с Великой Победой

08 мая 2015 17:34
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Новости Беларуси. Поздравления в адрес президента Беларуси начали поступать от мировых лидеров. Владимир Путин отметил, что наш долг — свято беречь память о павших героях, окружить заботой ветеранов, не допускать повторения трагических событий прошлого.

В поздравительном послании Нурсултана Назарбаева подчеркивается, что нерушимое единство народов стран, одержавших Победу в смертельной схватке с общим врагом в суровые годы Великой Отечественной войны, останется навечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь помнит

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