Подготовка к параду 9 мая 2015: полгода тренировок, эксклюзивные авто и оркестр ВВС США – репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Это был самый масштабный парад в истории суверенной Беларуси. То, что в кадре – мы увидели, а что осталось за кадром? Как готовились к торжественному прохождению опытные военные и те, кто впервые попали в «коробки»? Новая техника в парадной колонне и необычные гости – даже военный оркестр из США принял участие в параде! Обо всем по порядку – Татьяне Ревизоре.

Последний раз парад на 9 Мая в Беларуси проводили пять лет назад. А этим историческим кадрам сегодня исполнилось два десятка лет. Кинопленка переносит нас в праздничный Минск-1995. Тогда триумф Великой Победы провозглашали на площади Независимости. После проводили парады и на площади Октябрьской, но в 2004 знаковым и особым местом стала стела «Минск – город-герой».

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил:

Более представительным стало участие боевой техники, авиации. Если мы начинали на стеле «Минск – город-герой» первый парад был 2004, в составе механизированной колонны у нас было порядка 90 единиц боевой техники, то сейчас более 200 единиц боевой техники.

Но традиции превыше всего. Первыми чеканили шаг суворовцы. Причем к такому эффектному выступлению ребята шли около полугода. Вначале была одиночная строевая подготовка, затем музыкальная, а после уже отрабатывали командную слаженность. Впрочем, готовились не только физически и морально, но и внешне.

До идеала парадную форму доводили несколько дней. Многим ребятам не раз приходилось перешивать шевроны на кителе. И вот они – последние штрихи…

Суворовцев, которых мы видели на параде, отбирали среди третьего и четвертого курса. Всего 64 человека, плюс 15 запасных.

Богдан Склечук, суворовец Минского суворовского военного училища:

Во-первых, было чувство радости, но сразу крутились мысли, что будет тяжело, нужно собраться и отдаться этому делу полностью.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Одна из главных фишек нынешнего парада в том, что принимали его уже не на старушках «Чайках», а на новых китайских кабриолетах, винтажных снаружи, но очень мощных и современных внутри!

Эксклюзивные авто марки «хун-цзи», что означает «красное знамя», были созданы всего в двух экземплярах специально для парада в Минске. Укрощать крутой нрав этих суперкаров наши водители начали еще в аэропорту.

Александр Иванов, заместитель автомобильного батальона по вооружению 361-ой базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Нажал на педаль газа – и голова в подголовник сразу ударилась. Я сразу понял, мощности здесь достаточно. За 15 сек – 200 км/час.

Мощности действительно не занимать: под капотом 420 лошадок. Но в условиях парада скорость сильной и чувствительной машины не должна превышать десяти км/час. Для Александра, водителя одного из двух кабриолетов, это десятый и юбилейный парад.

Александр Иванов, заместитель автомобильного батальона по вооружению 361-ой базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Я еще помню, когда ходил в пешей колоне, проходили мимо машин и в голову закрадывалось: вот бы проехать в этой машине! Вот получилось, что провожу парады сам уже!

Но украшением парада были не только машины. Знаменитая «белорусская ваза» вновь оживает на стеле. Воссоздают сложный фрагмент более четырех сотен студентов. Номер ребята репетировали две недели.

Юлия Захаревич, студентка Белорусского государственного университета физической культуры:

Я на 11-ом ярусе –это высоко. Когда прогибаешься, видишь под собой всех людей, которые тебе аплодируют, полностью видишь всю обстановку, это достаточно интересно и эмоции зашкаливают, просто невероятные ощущения!

Роман Сазанович, командир танкового взвода гвардии 120‑ой гвардейской отдельной механизированной бригады:

Танк – как человек, за ним надо постоянно ухаживать. Если ты к нему относишься с ответственность, с нежностью, с любовью, то и он тебя в нужный момент не подведет.

И с этой философией едва ли поспоришь. Перед парадным выходом военную технику почистили и покрасили, но ежедневное поддержание лоска, как и тренировки, – за экипажем. Лейтенант Сазанович – танкист со стажем, а за последний месяц с боевой машиной и вовсе породнился.

Роман Сазанович, командир танкового взвода гвардии 120‑ой гвардейской отдельной механизированной бригады:

Гордость есть, когда на тебя смотрят люди. Захватывает дух, приятно, что тебе выпала честь участвовать.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Экипаж танка состоит из трех человек: командир, механик и наводчик. Последний в мирное время не требуется, поэтому места в танке хватит и для меня. Поехали на репетицию!

Генеральных репетиций перед парадом было две. Причем вторая проходила в условиях экстремальных: весь вечер и ночь лил дождь.

Джаз под аккомпанемент лихой погоды? «Почему бы и нет!» – решили американские музыканты. Оркестр военно-воздушных сил США в Европе прилетел в Минск специально на парад, но кроме этого военные дали концерт и у стен Брестской Крепости.

Майк Менч, руководитель оркестра Военно-воздушных сил США в Европе:

Я горжусь правом носить свою форму, но за эту возможность мы должны сказать спасибо ветеранам. И американским, и белорусским. Беларусь предоставила нам возможность отдать дань памяти Великой Победе, и для нас большая честь выступать на вашем параде.

Традиционно немало иностранцев и среди зрителей. Причем, заметно это уже во время репетиций и прогонов.

Попасть в Минск на парад для итальянца Себастьяно было мечтой. Ради которой можно оставить позади почти две тысячи километров и даже начать учить язык.

В таких декорациях невольно тянет на воспоминания. Дед Себастьяно был партизаном, поэтому именно партизанское прошлое Беларуси особенно трогает итальянского студента.

Себастьяно Полидо, студент (Италия):

Я впечатлен тем, как ваши партизаны сражались за Родину. Белорусы внесли огромный вклад в победу над фашизмом, поэтому я рад быть у вас на параде. Проведение его – очень хорошая традиция, ведь так важно чтить память.

И сегодня мечта итальянца сбылась. Впрочем, каждый из наших героев является маленькой, но важной частичкой большого парада. Так же, как и Великая Победа, которая стала возможной только благодаря усилиям миллионов.