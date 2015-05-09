Александр Лукашенко возложил венок к монументу на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Торжества 9 Мая по традиции начались в центре столицы на площади Победы. Президент Беларуси Александр Лукашенко к монументу возложил венок.

В церемонии приняли участие и высшие должностные лица, руководители госорганов, представители общественных организаций, ветераны, священнослужители, дипломаты.

Торжественным маршем под композицию День Победы прошла рота Почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим на площади следили тысячи минчан и гостей праздника. Его участниками были и представители зарубежных государств. Александр Лукашенко пообщался с ветеранами, главами дипмиссий и военными атташе.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Это победа человечества, справедливости, это победа цивилизации. Белорусский и китайский народ вместе воевали, вместе победили. Еще раз вас с праздником поздравляю.

Николай Мазаник, ветеран Великой Отечественной войны:

Я в 1941 году первый выстрел встретил на границе, а последний прозвучал в Кенигсберге. Не знаю, сколько жизнь моя продлится, не знаю, когда она придет на свой причал. Но твердо знаю, что бессильно время из памяти стереть военный путь. Ведь память фронта никогда не дремлет и говорит нам: «Помни, не забудь».

Анатолий Сабарский, ветеран Великой Отечественной войны:

Не спал до 12, а потом, после 12, снова не спал. Ждал этого праздника. Для нас, ветеранов, праздник этот самый большой. То, что мы остались живы, что я с вами говорю, с вами встречаюсь.