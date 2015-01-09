Кто и за что получил премии «За духовное возрождение» и Спецпремии Президента Беларуси в 2015 году?

Новости Беларуси. 9 января президент Беларуси вручил премии «За духовное возрождение». Лауреатами стала пятерка авторских и трудовых коллективов за активную деятельность в гуманитарной, духовной и творческой сфере.

Также глава государства вручил специальные Премии Президента. Среди награжденных – Алексей Адашкин и Ольга Макей – авторы цикла документальных фильмов «Шайбу, шайбу!».

Сегодняшних лауреатов объединяют достаточно интересные черты. Они из самых разных сфер, самых разных областей, но, несомненно, все они очень творческие люди. При том, что творческие люди могли бы это творчество посвятить, скажем, во благо себе, поставить на коммерческие рельсы. Как правило, в них есть такая черта, как самопожертвование. Они, в общем-то, тратят время на других людей, на развитие каких-то проектов, которые способствовали развитию в целом общества.

Лауреатов премии назвали еще в декабре, но 9 января в торжественной атмосфере есть возможность увидеть в лицах белорусов, чьими стараниями идеи человеколюбия, благотворительности, милосердия и творчества утверждаются в обществе.

Премия «За духовное возрождение» учреждена в 1997 году и присуждается Указом Президента и, как правило, вручается тоже лично главной государства. Дается пять таких премий – самым достойным.

И 9 января во Дворце Республики глава государства традиционно произнес речь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одна из хороших традиций нашей новейшей истории, нашей независимой Беларуси – мероприятие сегодняшнее, где мы чествуем творцов, великих деятелей, заслуженных деятелей нашей культуры, нашей духовности. И неслучайно это мероприятие всегда приурочено к таким великим, добрым, светлым праздникам. Один из них – Рождество Христово. И я от всей души хочу еще раз поздравить вас с этим светлым праздником, праздником Рождества Христова. И неслучайно вручение премий «За духовное возрождение» приурочено именно к этому празднику. Ведь приверженность христианским ценностям, нравственным, эстетическим традициям является одним из главных факторов в развитии белорусской нации, сохранении единства нашей нации. К чему может привести пренебрежение ими, показывают события у наших соседей. Волна межнациональных, межконфессиональных конфликтов, террористических угроз охватила сегодня весь мир.

В этих условиях особую ценность приобретают единство и сплоченность народа. Как сказано в Евангелии: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, а дом, разделившийся сам в себе, падет». История учит, что только мир и согласие служат надежным фундаментом благополучия любой страны. Именно на этом фундаменте мы будем строить и строим наше государство.

Белорусский народ всегда стремился к созидательной жизни, основанной на трудолюбии, справедливости, взаимопомощи. Потому что испокон веков почетом у нас пользуются люди, которые трудятся во имя поддержания этих основополагающих моральных принципов. Мы награждаем тех, кто посвятил жизнь делам милосердия и помощи ближним.

В 2015 году лауреатами премии стали авторский коллектив в составе настоятеля общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Игорь Коростелев и доцент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Марина Кравцова. За мастерские, которые они организовали для людей с ограниченными возможностями и тяжелыми заболеваниями. Мастерские эти помогают им не выпадать из общества, как-то интегрироваться в него.

Второй диплом «За духовное возрождение» взял коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета за постановку «Витовт». Спектакль рассказывает о становлении белорусского общества в XIV-XV веках.

У зрителей «Витовт» пользовался большим успехом. Билетов было не достать. Не секрет, что в Беларусь из Литвы приезжали театралы, чтобы увидеть спектакль.

Еще один лауреат премии «За духовное возрождение» – это коллектив Республиканского интерната ветеранов войны и труда. Как раз тот случай, когда люди профессионально занимаются защитой населения, помогают тем, кто остался один и не в состоянии сам о себе позаботиться.

Четвертый диплом «За духовное возрождение» достался легендарному еще с советских времен Национальному детскому образовательно-оздоровительному центру «Зубренок».

Пятый диплом – Центральному комитету Белорусского республиканского союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Радость, безусловно, гордость за свою страну, за свой театр, за высокую оценку. И за то, что есть такая награда у нашей страны, которую мы получаем из рук президента. Есть гордость за внимание к искусству, культуре со стороны и президента Александра Григорьевича Лукашенко, и со стороны Правительства нашей страны.

Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»:

Очень потрясена тем, что оценен такой незаметный и каждодневный труд простых людей. И, в общем-то, мы не делаем это напоказ, не делаем это во имя каких-то наград. Мы просто каждый день оказываем помощь пожилым людям, слабым, немощным. И делаем это от всей души.

Игорь Коростелев, настоятель религиозной общины «Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Мы не собираемся останавливаться на сегодняшних наших достижениях. Мы сейчас имеем 105 оборудованных рабочих мест. Это большая цифра. Потому что эта категория людей, которые у нас работают, они вообще признаются нетрудоспособными. А мы показываем, что, действительно, если уделить много внимания, мы понимаем, что научить ребенка с умственными ограничениями высококачественной работе, как мы видим результаты у нас, – это большой труд.

Кроме пяти премий Президента «За духовное возрождение» вручаются еще и 10 Спецпремий главы государства за самые разные, но обязательно выдающиеся достижения.

Сфер много: от декоративного искусства до прикладного, музыкального, театрального, журналистики, телевидения. И среди этих лауреатов и телеканал СТВ в лице Алексея Адашкина (директора отдела спецпроектов) и корреспондента Ольги Макей. За проект «Шайбу! Шайбу!» об истории и настоящем отечественного и зарубежного хоккея.

Ольга Макей, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Хочется в первую очередь сказать, что это труд большого коллектива. Это и корреспонденты, и видеоинженеры. Огромное количество людей, которые работали над этим проектом. Каждый по чуть-чуть внес свою лепту. Поэтому сейчас очень приятно, что эту работу оценили на таком высоком уровне. И, конечно, в том числе и это, такие награды, очень вдохновляют на то, чтобы дальше работать, придумывать какие-то новые идеи, творить. В общем, это очень сильно вдохновляет и воодушевляет.

Алексей Адашкин, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень приятно, что именно наш телеканал. Все телеканалы показывали, создавали проекты, передачи, репортажи, посвященные чемпионату мира по хоккею в Беларуси. Мы решили создать такую энциклопедию белорусского хоккея. И очень приятно, что именно СТВ получает эту награду.