Александр Лукашенко с сыном Николаем посетил Минский Свято-Духов кафедральный собор

Новости Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко поздравил православных верующих с праздником. В своем рождественском поздравлении напомнил о непреходящих ценностях - милосердии и сострадании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пусть ваши сердца наполнит ликующая радость Рождества, пусть будут плодотворны труды, а в семьях царят счастье и взаимоуважение.

В Беларуси всегда будет мирно и спокойно, отметил Президент. Александр Лукашенко, по уже сложившейся традиции, в день Рождества Христова вместе с младшим сыном Николаем посетил Минский Свято-Духов кафедральный собор. Глава государства зажег свечу у иконы Минской Божией Матери.

Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви сувенирное панно из серебра. На нем рельефно изображен Крестовоздвиженский собор в Полоцке. В этом соборе хранятся мощи святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил главу государства с великим праздником.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Это праздник радости. И мне хочется пожелать вам помощи в вашем ответственном служении отечеству нашему, народу, хочется пожелать благодатной помощи, радости. Чтобы эта радость Рождества Христова всегда пребывала в вашем сознании. Чтобы родившийся в Вифлееме Христос Спаситель укреплял вас на вашем ответственном, сложном, трудном, но благородном служении отечеству, народу.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы всегда можете опираться на плечо государства, власти. Вы всегда можете быть уверены, что в нашей стране будет мир. Я благодарю церковь за тот великий вклад, который она вносит в этот мир и покой на нашей земле. Я думаю, что этот непростой год, как вы сказали, мы преодолеем, успешно пройдем. Я в этом абсолютно убежден. Залог этому - доброта и желание наших людей жить в мирной и спокойной стране, на мирной и спокойной земле, дарованной нам господом.

Сегодня Рождество. С великим праздником поздравляю всех вас, наших белорусов, всех наших братьев-соседей. Желаю также мира и добра. Самое главное - добра и мира нашей родной южной соседке. Я думаю, и там мы все сделаем для того, чтобы был покой и мир в душах и сердцах людей, так близких нам.

