Деятельность и фигура Александра Лукашенко вызывает устойчивый рост интереса интернет-сообщества

Новости Беларуси. Рост интереса к деятельности и политической фигуре Александра Лукашенко устойчиво растет. Так, в декабре количество упоминаний имени белорусского Президента по данным новостных лент международного интернет-ресурса превысило 11 тысяч. Это вдвое больше, чем в ноябре.

Также Александр Лукашенко накануне Нового года вошел в топ-10 самых популярных в российских СМИ персон месяца. Особое внимание к новогоднему обращению Президента.

Его слова широко цитировались в отечественной и зарубежной периодике, а видео просмотрели десятки тысяч зрителей со всего мира. По мнению популярной московской радиостанции, «новогоднее обращение Александра Лукашенко получилось одним из самых проникновенных», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Между тем, редакция российской деловой газеты «Ведомости», подводя итоги года, назвала Президента Беларуси политиком года.

По мнению «Ведомостей», Президент Беларуси проявил себя чрезвычайно умелым дипломатом и хозяйственником.