Александр Лукашенко: Мы создадим все условия для проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь может принимать соревнования мирового уровня. Это подтвердил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Хансьорг Вирц на встрече с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о возможности проведения в Беларуси зимнего чемпионата Европы в помещении в 2019 году. Президент Беларуси выразил готовность создать условия для организации в нашей стране международного первенства по легкой атлетике. Это большой стимул для развития этого вида спорта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу вас заверить: если у вас будет интерес к Беларуси в связи с проведением здесь различных встреч, конференций, международных соревнований, вы можете на нас всегда рассчитывать. Спасибо вам за поддержку нашей федерации легкой атлетики, спасибо за подготовку тренеров, за участие в подготовке, за передачу методики подготовки. Вы знаете, что мы недавно избрали нового председателя федерации. Мы хотим уделить серьезнейшее внимание развитию легкой атлетики в нашей стране. Если исходить из практической стороны, то легкая атлетика - королева спорта. Самая медалеемкая дисциплина на Олимпиаде и других международных соревнованиях. У нас есть очень хорошие традиции по развитию различных видов спорта, особенно технических. Я думаю, что мы восстановим эти школы, и вы скоро услышите очень много хорошего о наших белорусских атлетах. Если у вас будет желание и возможность привезти в Беларусь международные соревнования, вплоть до чемпионата мира по легкой атлетике, мы создадим для этого все условия. Мы умеем это делать, и недавний чемпионат мира по хоккею это показал. Он стал лучшим в истории чемпионатов мира. Поэтому можете надеяться, что и легкоатлетический форум, который здесь, возможно, состоится, будет лучшим в мире и запомнится надолго спортивной общественности.

Хансойрг Вирц, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (Швейцария):

Я бы хотел поблагодарить за возможность встретиться с вами и обсудить перспективы развития спорта. Прежде всего позвольте поздравить с прекрасными результатами, которых достигли белорусские спортсмены в Цюрихе. Мы в Беларуси уже несколько дней, и у нас была возможность посмотреть, какую спортивную инфраструктуру у вас построили. Я готов согласиться с вашими словами, что Беларусь может принимать у себя спортивные мероприятия мирового масштаба. Подтверждение тому — недавний чемпионат мира по хоккею. Сейчас мы уже считаем своим долгом принять ваше предложение для проведения подобного рода мероприятий.

Легкая атлетика в Беларуси стала развиваться еще сто лет назад. Тогда в Гомеле кружок любителей спорта провел первые соревнования по бегу, прыжкам и метанию. Эту эстафету подхватили в Минске, Могилеве и Бресте. Сегодня этот вид спорта широко представлен практически во всех школах нашей страны. Спортсменов высокого класса готовят в специализированных центрах.

Четверть века назад Белорусская федерация легкой атлетики вошла в состав Международной ассоциации и стала членом Европейской легкоатлетической ассоциации. А уже в 1996 белорусская команда по этому виду спорта участвовала в Олимпийских играх в Атланте. С тех пор в копилке Беларуси по легкой атлетике почти два десятка олимпийских медалей.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Дано поручение привести в порядок всю инфраструктуру, посмотреть, какие есть вопросы, на которые надо обратить внимание. Для меня большим открытием после сегодняшней встречи было то, что президент занимался легкой атлетикой - очень успешно бегал спринт и толкал ядро, когда служил в армии. Те результаты, которые озвучил президент, впечатлили.

Легкая атлетика - самый демократичный вид спорта, самый доступный вид спорта. И мы будем работать в этом направлении с Министерством образования для того, чтобы через уроки физкультуры усиливать позиции и еще выявлять таланты.