Центризбирком утвердил окончательные итоги выборов Президента Беларуси

Новости Беларуси. Окончательные цифры. Центризбирком утвердил итоги выборов президента. Большинство белорусов поддержало действующего главу государства. Представители руководства всех областных избиркомов и Минска отметили, что эта кампания была одной из самых цивилизованных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о результатах голосования были озвучены главой Центризбиркома 12 октября глубоко за полночь. Их хоть и называют предварительными, но от итоговых они отличаются незначительно. Окончательные цифры были внесены в протокол, который подписали члены центральной комиссии.

Итак, большинство белорусов поддержало действующего главу государства. За Александра Лукашенко проголосовало 83, 5 избирателей. Другие участники президентской гонки не смогли получить заметную поддержку людей. Никто из них не преодолел 5-процентный барьер. Эти выборы не оставили жителей страны равнодушными — участие в них приняли более 87 процентов избирателей. В целом, кампания прошла цивилизованно.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Она являлась спокойной. То, что средства массовой информации давали действительно равные возможности для всех кандидатов в Президенты, то, что у нас прививаются новые технологии как информирования избирателей, так и ведения всей агитационной кампании. То, что у нас гораздо более либеральный режим для осуществления процесса выдвижения кандидата в Президенты, а потом – ведение предвыборной агитации и пропаганды. Поэтому, я думаю, это и есть то позитивное. Негатива я бы не отметила вообще.

Жалобу экс-кандидата в президенты Татьяны Короткевич, в которой она просит признать выборы недействительными, ЦИК не удовлетворил. Недочеты, названные Короткевич, не подтвердились. Все претензии были необоснованными. Сегодня на заседании выступили представители руководства всех областных избиркомов и Минска.

Александр Коледа, председатель Брестской областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Обоснованных жалоб, которые могут поставить под сомнение результаты голосования, не имеется. В целом избирательная кампания в области прошла достаточно спокойно и взаимоуважительно. Ее результат объективно отражает мнение избирателей Брестчины.

Дмитрий Хома, председатель Витебской областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

В территориальные комиссии поступило определенное количество жалоб, напечатанных, такое чувство, что на одном компьютере – готовые шаблоны. Нигде информация не подтверждается. Более того, большое количество информации от наблюдателей о том, что в целом обстановка на избирательных участках была спокойной, как и голосование. Подсчет голосов производился по действующему законодательству.

Комиссии работали не без шероховатостей, но на итоги выборов это точно никак повлиять не могло. Ход избирательной кампании и работу избиркомов мониторили почти около тысячи международных наблюдателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У каждой комиссии есть свои определенные условия работы. Понимаете, там где сидит 20 наблюдателей и 13 членов комиссии, вы не находите, что комиссия находится под тяжелым моральным прессом? И поэтому там, вполне возможно, и ошибок больше, и они виднее, наверное, меньше позволяется, потому что это невозможно, допустить еще к этому постоянное фотографирование – и председателя участковой комиссии на «скорой» увезут. Поэтому давайте все-таки давать больше свободы нашим участковым избирательным комиссиям. Это общественная деятельность.

После небольшой паузы Центризбиркому предстоит организация очередных, только уже парламентских выборов. Уже в июне будущего года может начаться кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси.