Корнилов жёстко высказался о Тихановской: то, что она делает, лишний раз должно доказать белорусам, кто и за что выступает

Новости Беларуси. Будет уместным обратиться к мнению политолога и журналиста Владимира Корнилова, которое он озвучил в последнем эфире российского ток-шоу «60 минут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Будет уместным обратиться к мнению политолога и журналиста Владимира Корнилова, которое он озвучил в последнем эфире российского ток-шоу «60 минут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Корнилов, политолог и журналист:
То, что сейчас она делает, призывая радостно так к санкциям против своей же страны, лишний раз должно доказать белорусам: смотрите, кто против кого и за что выступает. Ведь что она уже не раз говорила, заметьте, и до этого, так сказать, ультиматума 155-го. Она говорила, что надо ввести санкции, заблокировать все государственные предприятия Беларуси.
То есть все?
Владимир Корнилов:
Нет, ну там есть куча частных, но это государствообразующие.
Крупные все, государственные.
Владимир Корнилов:
Это бюджетообразующие предприятия. Понимаете, если завтра, предположим, они станут… А заметьте, как она радостно говорит: вот, «Гродно Азот» лишается контрактов – даже из-за того, что угроза забастовки. Это она радуется. Она думает, что если она завтра, допустим, придет к власти, то контракты вернутся?
Видимо.
Владимир Корнилов:
Там потом за эти контракты надо будет годами, десятилетиями бороться, а предприятия лишатся рабочих мест. И самое главное, когда завтра, допустим, не будет пенсий у бабушек, старушек, они ведь опять будут кричать: смотрите, до чего режим Лукашенко довел. А связать воедино свой призыв бойкотировать эти предприятия с отсутствием пенсий и зарплат – они, конечно, не будут этого делать. И когда нам тут говорят, что диалог с позиции сильного, я просто хочу напомнить: любой признак любого состоявшегося государства – это должно быть так, это всегда так должно быть – монополия на насилие должна быть только у государства. Это вам говорят все теоретики и западные политологи и так далее. Потому что как только государство теряет эту монополию на насилие, моментально рушатся сами устои.