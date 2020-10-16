Корнилов жёстко высказался о Тихановской: то, что она делает, лишний раз должно доказать белорусам, кто и за что выступает

Новости Беларуси. Будет уместным обратиться к мнению политолога и журналиста Владимира Корнилова, которое он озвучил в последнем эфире российского ток-шоу «60 минут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Корнилов, политолог и журналист:

То, что сейчас она делает, призывая радостно так к санкциям против своей же страны, лишний раз должно доказать белорусам: смотрите, кто против кого и за что выступает. Ведь что она уже не раз говорила, заметьте, и до этого, так сказать, ультиматума 155-го. Она говорила, что надо ввести санкции, заблокировать все государственные предприятия Беларуси.

То есть все?

Владимир Корнилов:

Нет, ну там есть куча частных, но это государствообразующие.

Крупные все, государственные.

Владимир Корнилов:

Это бюджетообразующие предприятия. Понимаете, если завтра, предположим, они станут… А заметьте, как она радостно говорит: вот, «Гродно Азот» лишается контрактов – даже из-за того, что угроза забастовки. Это она радуется. Она думает, что если она завтра, допустим, придет к власти, то контракты вернутся?

Видимо.