Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Что обсуждали президенты?

Лидеры двух стран в разговоре затронули широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, мировую повестку. В частности, подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.

Что касается белорусско-таджикского сотрудничества, его характер определили как динамичный. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, странам удается значительно наращивать товарооборот. За полгода 2020-го в сравнении с 2019-м он вырос в 2,5 раза. В этой связи президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран, и расширение взаимных поставок продукции.

Отдельной темой разговора стал COVID-19. Как подчеркнул Эмомали Рахмон, в Таджикистане ситуация абсолютно контролируемая. Главы государств также обменялись опытом по противодействию распространению инфекции.