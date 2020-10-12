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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Что обсуждали президенты?

12 октября 2020 13:41
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства поздравил коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

На выборах в Таджикистане победил Эмомали Рахмон. За него проголосовали более 90 % избирателей

Лидеры двух стран в разговоре затронули широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, мировую повестку. В частности, подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.  

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Что обсуждали президенты?-1

Что касается белорусско-таджикского сотрудничества, его характер определили как динамичный. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, странам удается значительно наращивать товарооборот. За полгода 2020-го в сравнении с 2019-м он вырос в 2,5 раза. В этой связи президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран, и расширение взаимных поставок продукции.  

Отдельной темой разговора стал COVID-19. Как подчеркнул Эмомали Рахмон, в Таджикистане ситуация абсолютно контролируемая. Главы государств также обменялись опытом по противодействию распространению инфекции.  

# Беларусь-Таджикистан # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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