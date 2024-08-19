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Новости по тегу #Евгений Попов

Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году: первый раз в жизни видел, как сверкают пятки
19 августа 2024 16:59

Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году: первый раз в жизни видел, как сверкают пятки

Лукашенко: пусть на Западе не бесятся, мы знаем, откуда может быть нанесён удар
18 августа 2024 13:30

Лукашенко: пусть на Западе не бесятся, мы знаем, откуда может быть нанесён удар

Эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины – Лукашенко
18 августа 2024 10:44

Эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины – Лукашенко

Лукашенко о реакции Украины на инцидент с беспилотниками: дипломаты такого себе не позволят
16 августа 2024 06:46

Лукашенко о реакции Украины на инцидент с беспилотниками: дипломаты такого себе не позволят

Корнилов жёстко высказался о Тихановской: то, что она делает, лишний раз должно доказать белорусам, кто и за что выступает
16 октября 2020 16:30

Корнилов жёстко высказался о Тихановской: то, что она делает, лишний раз должно доказать белорусам, кто и за что выступает