Новости по тегу #Евгений Попов

Александр Лукашенко поделился с российским журналистом Евгением Поповым нашумевшей историей с автоматом в 2020-м году.
Что касается вопроса: готов ли Александр Лукашенко нажать красную кнопку, Президент в очередной раз подчеркнул, что ответ на агрессию будет соразмерным и мгновенным.
Александр Лукашенко дал интервью российскому журналисту Евгению Попову.
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