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Александр Лукашенко: ОДКБ – важная организация, которую необходимо развивать

15 октября 2020 08:27
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает Организацию Договора о коллективной безопасности важной структурой, которую необходимо развивать. Об этом глава государства заявил 15 октября на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна.   

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в деятельность ОДКБ. Большинство запланированных мероприятий проводятся в онлайн-режиме, а часть операций и учений перенесена на более поздний срок. Например, сдвинуты сроки проведения антинаркотической операции «Канал» и операции «Нелегал». Их хотят провести в 2021 году.  

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Станислав Зась # Виктор Хренин # Владимир Путин

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