Александр Лукашенко: ОДКБ – важная организация, которую необходимо развивать

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает Организацию Договора о коллективной безопасности важной структурой, которую необходимо развивать. Об этом глава государства заявил 15 октября на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, сообщает БЕЛТА.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в деятельность ОДКБ. Большинство запланированных мероприятий проводятся в онлайн-режиме, а часть операций и учений перенесена на более поздний срок. Например, сдвинуты сроки проведения антинаркотической операции «Канал» и операции «Нелегал». Их хотят провести в 2021 году.