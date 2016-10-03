Контрактов на миллиарды долларов: каков эффект от визита Президента Беларуси в Китай?

Новости Беларуси. 11 миллиардов долларов США – так в цифрах звучит экономический эффект от государственного визита Президента Беларуси в Китай. Солидный в денежном эквиваленте итог – это общая сумма реальных и потенциальных контрактов.

Машиностроение, высокие технологии, образование, сельское хозяйство – точек, в которых бы не пересекались Беларусь и Китай, на экономической карте почти не осталось. Вот и подписанные в Пекине документы это еще раз доказывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Каюда, директор по инновациям и инвестиционным проектам холдинга «Амкодор»:

В результате этой поездки в КНР было подписано три очень крупных контракта на общую сумму 400 миллионов долларов. А именно контракт по строительству завода «Амкодор-МАШ» на сумму около 230 миллионов долларов и модернизация двух заводов в городе Кобрин и городе Гомель на общую сумму 170 миллионов долларов.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка:

Пока мы не говорим о конкретных суммах, суммы можно говорить очень приблизительно – более 200 миллионов долларов. Но это, в первую очередь, механизм выделения траншей помощи на развитие парка. Каждый год будет определяться конкретный перечень объектов: как-то дом, поликлиника, детский сад либо иные объекты социальной инфраструктуры, научной инфраструктуры, определяться потребность финансирования, проектная документация и переходить к строительству.