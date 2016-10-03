Бюджет Беларуси-2017: доходы по проекту заложены с плюсом

Новости Беларуси. Проект бюджета на 2017 год 3 октября принят депутатами в первом чтении. Главный финансовый документ предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и науку, а также средства на выплату материнского капитала.

Как отмечают сами народные избранники, содержание документа основано не на экономических предположениях, а в соответствии с реалиями времени.

Доходы по проекту бюджета заложены с плюсом. По сравнению с ожиданиями 2016 года – предполагаемый рост чуть больше 6%. Предусмотрено в проекте и двукратное повышение трудовых пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шитько, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Конечно, мы старались полностью сохранить те приоритеты, которые были и в 2016 году. То есть полностью обеспечить выплату пенсий в полном объеме. Небольшой рост. Мы планируем, что он, скорее всего, два раза в год, как мы обычно планируем, будет повышаться. 5-6%, но будет возможность больше – конечно, будем стараться идти на то, чтобы больше выплачивать.