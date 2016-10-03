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Бизнес-форум Беларуси и Молдовы: стороны закрепили подписями договорённости в 9 документах

03 октября 2016 15:04
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Новости Беларуси. 500 белорусских тракторов отправятся обрабатывать земли Молдовы в 2017 году. Соответствующий контракт подписан 3 октября в Кишиневе в рамках совместного бизнес-форума.

Это далеко не все итоги переговоров деловых кругов. Между предприятиями двух стран подписями закреплены договоренности в 9 документах. Так, свое присутствие в этой стране расширят несколько заводов в области машиностроения, производства запчастей и стройматериалов.

Отношения между Беларусью и Молдовой развиваются в духе взаимовыгодного партнерства. И, несмотря на непростую ситуацию в регионе и мире, цифры двусторонней торговли внушают оптимизм. Так, за первое полугодие 2016 года товарооборот увеличился без малого на 10% и составил почти 150 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Нами достигнуты неплохие практические результаты в развитии производственной кооперации. К уже действующим в Молдове кооперационным проектам по сборке белорусских троллейбусов и садово-виноградарских тракторов в 2015 году добавлена сборка тракторов малой и средней мощности в Гагаузии. В 2016 году начата сборка беспроводных троллейбусов «Белкоммунмаш» в Кишиневе и разлив искристых вин «Сricova» в городе Минске. Надеемся, что такая работа будет продолжена, тем более, что производственная кооперация поддержится правительствами.   

# Беларусь-Молдова # Андрей Кобяков

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