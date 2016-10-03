Беларусь и Польша договорились о восстановлении водного пути на участке Днепр-Висла

Новости Беларуси. Беларусь и Польша договорились о восстановлении водного пути Е-40 на участке Днепр-Висла. 3 октября в Минске прошла встреча руководителей профильных ведомств двух стран. Е-40 - это судоходный маршрут длиной более 2 000 километров. Он проходит по территории Польши, Беларуси, Украины и соединяет Балтийское и Черное моря.

Этот путь существовал еще в XIX веке. Теперь предстоит его восстановление. Необходимо расширить узкие места под современные габариты речных судов, заменить устаревшие гидротехнические сооружения. Также 3 октября руководители министерств двух стран подписали меморандумы о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Транзит на сегодняшний день для транспорта Беларуси, для транспортной системы Польши является основным драйвером развития. Рост за 8 месяцев 2016 года - на 13% транзитных перевозок. Наибольшими темпами развивается транзит контейнеров. Выросли контейнера около двух раз за 8 месяцев по сравнению с 2015 годом.

Анджей Адамчик, министр инфраструктуры и строительства Республики Польша:

Мы планируем в будущем подписать договоры, касающиеся содержания дорожно-мостовых объектов на польско-белорусской границе, железнодорожных-мостовых объектов и развивать инфраструктуру. Я рад, что сотрудничество в этой сфере идёт очень активно.