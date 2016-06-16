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Контакт центр портала электронных счетов-фактур начал работу в Беларуси

16 июня 2016 10:41
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Новости Беларуси. В Беларуси начал работу контакт центр портала электронных счетов-фактур. С 1 июля все плательщики НДС обязаны перейти на оформление виртуальной отчетной документации.

Все вопросы можно уточнить по специальному номеру 110. 16 июня система запущена в тестовом режиме, что позволяет специалистам настроить корректную работу личного кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Кунцевич, руководитель проекта «Учет электронных счетов-фактур»:
Контакт-центр будет смотреть: если у пользователя будут возникать вопросы, на которые можно сразу же ответить, ему сразу же объяснять, помогут, расскажут. Если у пользователя будут возникать вопросы, которые требуют привлечения дополнительных технических специалистов, естественно, его заявка будет зарегистрирована, его вопрос будет отработан, с ним обязательно свяжутся.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Антон Кунцевич

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