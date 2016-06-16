Новости Беларуси. Палата представителей определила межпарламентские организации для мониторинга выборов 11 сентября. Так, для наблюдения за парламентской кампанией будут приглашены представители межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентского собрание Союза Беларуси и России, а также парламентских ассамблей ПАСЕ и ОБСЕ. Точное число наблюдателей на выборах 11 сентября станет известно позже.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Они у нас будут как действительно наблюдатели. Мы проводили с ними встречу, недавно был на эту тему круглый стол, вы знаете, в Минске. И я подчеркну, что мне очень понравилось: что вместо монологов и директив появились два новых слова – диалог и рекомендации. Вот мы надеемся и дальше продолжать с ними диалог, мы готовы, если где-то действительно надо поправлять Кодекс, мы будем поправлять. И готовы воспринимать их рекомендации, но не указания. И готовы вести с ними диалог, но не слушать их монолог.

В эти минуты в Овальном зале Дома Правительства проходит заседание девятой сессии Нижней палаты Парламента. Депутаты намерены внести поправки в Закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, а также рассмотреть законопроект об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь.

Перечнем вопросов также предусмотрена ратификация ряда международных документов. Это договоры о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности и соглашение между Правительствами Беларуси и Ирака о взаимной защите инвестиций. Всего же на заседание вынесено 14 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.