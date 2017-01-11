МИД Беларуси впервые провёл консульский день в социальных сетях

Новости Беларуси. Новость о возможности безвизового путешествия в Беларусь с интересом \восприняли в разных уголках мира. Специально, чтобы ответить на вопросы максимально широкой аудитории, МИД нашей страны впервые провел консульский день в соцсетях.

Этой возможностью воспользовалось около миллиона человек.

А в Гродно, где безвизовый режим для иностранцев начал действовать ещё в конце 2016 года, подсчитали, что средний чек туриста – составляет около 70 евро — именно такую сумму наши гости тратят на подарки.

В качестве сувениров они увозят изделия народного творчества.

Товары из глины, лозы и льна – главный конек туристического шоппинга в Беларуси.

Не менее популярна хрустальная и стеклянная посуда, трикотаж, алкоголь и кондитерские изделия. Особенно в выходные в фирменных магазинах отечественных производителей – аншлаг. Наши конфеты и шоколад уже отведали в 26-ти странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Сегодня важно оценивать в режиме даже реального времени, ежедневно мониторить ситуацию с посещением иностранных туристов. Нам важно знать, что интересно, нам важно, какие сегменты туристического сервиса нам нужно подтянуть. Поэтому мы над этим работаем постоянно.