В музее Великой Отечественной войны вручили погоны полковников милиции сотрудникам Министерства внутренних дел

Новости Беларуси. Верность профессии и годы службы. Погоны полковников милиции вручили 11 января сотрудникам Министерства внутренних дел.

Высокого звания удостоились 30 офицеров.

Среди них – сотрудники криминальной милиции, внутренних войск, Академии МВД.

Церемония прошла в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны. Несмотря на внушительный стаж службы, для каждого из опытных офицеров – вручение погон –

событие не только знаковое, но и определенно волнительное,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Каразей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В милиции уже 20 лет, с момента поступления в Академию. Как говорят, каждый солдат мечтает стать генералом. Полковником точно желает стать каждый солдат. И это, конечно, признание работы, которую делаю, функций, которое реализует наше управление.

Александр Подгруша, начальник отдела криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Это и вправду славная традиция – одна из многих Министерства внутренних дел. Не смотря на всю подготовку, находясь в этом зале, испытываешь огромное волнение.