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Пятидневный безвизовый режим въезда в Беларусь вступает в силу с 12 февраля 2017 года

11 января 2017 10:37
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Новости Беларуси.

Безвизовый режим въезда в Беларусь вступает в силу с 12 февраля.

Об этом 11 января сообщило Министерство иностранных дел в своём твиттер-аккаунте. Нововведение, прежде всего, будет удобно индивидуальным путешественникам.

В том числе, туристам, которые прилетают в страну без сопровождения агенств.

Таким гостям необходимо предоставить соответствующие сервис и инфраструктуру. Оставшийся до вступления указа в силу месяц будет вестись необходимая работа. К дополнительному потоку туристов готовятся и таможенные службы.

Николай Свирид, заместитель председателя государственного таможенного комитета  Республики Беларусь:
Мы ожидаем, как и все, дополнительный приток граждан. Понятно, что работы объемы работы таможенной службы увеличатся, но это нас не пугает, мы готовы, мы будем выполнять свои обязанности, мы будем контролировать то, что нам положено. И только приветствуем такое решение.

# Туризм # Николай Свирид

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