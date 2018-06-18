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Конструктивный настрой стран: постпреды СНГ приступят к подготовке заседания Совета глав государств в Душанбе

18 июня 2018 11:31
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Новости Беларуси. Подготовка к Совету глав государств СНГ, который пройдет в Душанбе в конце сентября, начнется в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно сегодня, 18 июня, в Минске.

Конструктивный настрой стран: постпреды СНГ приступят к подготовке заседания Совета глав государств в Душанбе-1

В исполкоме Содружества прошла встреча постоянных представителей, где подвели итоги прошедшего заседания на уровне глав правительств.

Напомним, 1 июня был подписан пакет документов. Они предусматривают, в частности, развитие рынка интеллектуальной собственности, сотрудничество в области инновационной энергетики, разработку передовых энергетических технологий.

Конструктивный настрой стран: постпреды СНГ приступят к подготовке заседания Совета глав государств в Душанбе-4

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Впервые – и сегодня констатировали наши постоянные полномочные представители – было подписано большинство документов представителями государств. Это говорит о конструктивном настрое государств по заключению важных договоренностей, соглашений, концепций, договоров, укрепляющих наше сотрудничество.

# СНГ # Сергей Лебедев # Фотофакт

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