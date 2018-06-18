Конструктивный настрой стран: постпреды СНГ приступят к подготовке заседания Совета глав государств в Душанбе

Новости Беларуси. Подготовка к Совету глав государств СНГ, который пройдет в Душанбе в конце сентября, начнется в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно сегодня, 18 июня, в Минске.

В исполкоме Содружества прошла встреча постоянных представителей, где подвели итоги прошедшего заседания на уровне глав правительств. Напомним, 1 июня был подписан пакет документов. Они предусматривают, в частности, развитие рынка интеллектуальной собственности, сотрудничество в области инновационной энергетики, разработку передовых энергетических технологий.