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Премии СНГ за достижения в области качества вручат 18 июня в Минске

18 июня 2018 06:26
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Новости Беларуси. Престижная награда открывает новые возможности перед победителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них предприятия и организации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Это бренды, которые имеют высокую репутацию.

Премии СНГ за достижения в области качества вручат 18 июня в Минске-1

Впрочем, даже владея такой престижной премией, нет гарантии, что товар беспрепятственно попадет на рынок любой из стран Содружества. Преодоление барьеров во взаимной торговле – вопрос не новый не только для СНГ, но и для других интеграционных объединений.

К слову, диалог о реализации важнейших проектов Союзного государства Беларуси и России развернется в Минске уже завтра. На 19 июня запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президента России ждут в Беларуси с официальным визитом. Лидеры двух стран проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства. В повестке дня – 10 вопросов.

# СНГ # Фотофакт

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