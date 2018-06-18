Премии СНГ за достижения в области качества вручат 18 июня в Минске

Среди них предприятия и организации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Это бренды, которые имеют высокую репутацию.

Впрочем, даже владея такой престижной премией, нет гарантии, что товар беспрепятственно попадет на рынок любой из стран Содружества. Преодоление барьеров во взаимной торговле – вопрос не новый не только для СНГ, но и для других интеграционных объединений.

К слову, диалог о реализации важнейших проектов Союзного государства Беларуси и России развернется в Минске уже завтра. На 19 июня запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президента России ждут в Беларуси с официальным визитом. Лидеры двух стран проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства. В повестке дня – 10 вопросов.