Сближение законодательств Беларуси и России обсудят союзные депутаты в Бресте 18 июня

Новости Беларуси. Сближение законодательств Беларуси и России обсудят союзные депутаты 18 июня на встрече в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обеспечение равных прав граждан, равноценные правила игры для субъектов хозяйствования – вопросы не новые.

Их будут решать депутаты Федерального собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

54-я сессия Парламентского собрания предваряет заседание Высшего госсовета Союзного государства. 19 июня в Минск для участия в нем прибудет российский президент. Также запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Речь пойдет о перспективах развития двусторонних отношений, реализации совместных проектов, взаимодействии в интеграционных форматах и на международных площадках.