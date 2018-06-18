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Сближение законодательств Беларуси и России обсудят союзные депутаты в Бресте 18 июня

18 июня 2018 07:59
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Новости Беларуси. Сближение законодательств Беларуси и России обсудят союзные депутаты 18 июня на встрече в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обеспечение равных прав граждан, равноценные правила игры для субъектов хозяйствования – вопросы не новые.

Их будут решать депутаты Федерального собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

54-я сессия Парламентского собрания предваряет заседание Высшего госсовета Союзного государства. 19 июня в Минск для участия в нем прибудет российский президент. Также запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Речь пойдет о перспективах развития двусторонних отношений, реализации совместных проектов, взаимодействии в интеграционных форматах и на международных площадках.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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