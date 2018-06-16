Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний

Новости Беларуси. В Минске пройдут неформальные министерские диалоги в рамках «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 июня, дату их проведения озвучил Владимир Макей на дипломатическом теннисном турнире.

Ожидается, что 21-22 июня в белорусскую столицу посетят руководители внешнеполитических ведомств шести стран. В обсуждении также примут участие и представители Еврокомиссии.