Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний

Новости Беларуси. В Минске пройдут неформальные министерские диалоги в рамках «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 июня, дату их проведения озвучил Владимир Макей на дипломатическом теннисном турнире.
Ожидается, что 21-22 июня в белорусскую столицу посетят руководители внешнеполитических ведомств шести стран. В обсуждении также примут участие и представители Еврокомиссии.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Заседания будут посвящены реализации нашей идеи (кстати, которую мы высказали в рамках «Восточного партнерства») – идеи гармонизации цифровых рынков стран «Восточного партнерства» и Европейского союза.
Вторая часть будет посвящена политическому взаимодействию в рамках этой инициативы.
Сегодня дипломаты разговаривали на языке спорта. Среди участников третьего теннисного турнира – руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители МИД и других органов госуправления.
Лучшими в парном мужском разряде стали сотрудники посольства Кыргызстана, в миксте победа досталась белорусским спортсменам.