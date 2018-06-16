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Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний

16 июня 2018 14:41
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Новости Беларуси. В Минске пройдут неформальные министерские диалоги в рамках «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 июня, дату их проведения озвучил Владимир Макей на дипломатическом теннисном турнире.

Ожидается, что 21-22 июня в белорусскую столицу посетят руководители внешнеполитических ведомств шести стран. В обсуждении также примут участие и представители Еврокомиссии.

Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Заседания будут посвящены реализации нашей идеи (кстати, которую мы высказали в рамках «Восточного партнерства») – идеи гармонизации цифровых рынков стран «Восточного партнерства» и Европейского союза.

Вторая часть будет посвящена политическому взаимодействию в рамках этой инициативы.

Сегодня дипломаты разговаривали на языке спорта. Среди участников третьего теннисного турнира – руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители МИД и других органов госуправления.

Лучшими в парном мужском разряде стали сотрудники посольства Кыргызстана, в миксте победа досталась белорусским спортсменам.

Главы внешнеполитических ведомств шести стран посетят Минск 21-22 июня. Комментарий МИД о темах заседаний-4

# Беларусь-Евросоюз # Владимир Макей # Фотофакт

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