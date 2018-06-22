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Россельхознадзор полностью отменил запрет на поставки белорусского молока

22 июня 2018 13:44
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Новости Беларуси. Напомним, ранее ведомство ограничивало экспорт, прежде всего сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор полностью отменил запрет на поставки белорусского молока-1

Отгружать можно было в Россию лишь продукцию, расфасованную в тару вместимостью до двух с половиной литров. Этот проблемный вопрос не раз обсуждался между главами аграрных ведомств двух стран. Сейчас поставки разрешены со всей территории Беларуси, утверждён список из шести компаний, имеющих на это право.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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