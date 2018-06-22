Россельхознадзор полностью отменил запрет на поставки белорусского молока

Отгружать можно было в Россию лишь продукцию, расфасованную в тару вместимостью до двух с половиной литров. Этот проблемный вопрос не раз обсуждался между главами аграрных ведомств двух стран. Сейчас поставки разрешены со всей территории Беларуси, утверждён список из шести компаний, имеющих на это право.