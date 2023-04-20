​Лукашенко: через конфликт в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну

Деструктивные силы пытаются переписать историю. Через украинский конфликт нас всех втягивают в третью мировую войну. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 апреля, во время встречи во Дворце Независимости с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер обратил внимание на общность жителей Беларуси и ленинградцев, которые пережили Великую Отечественную войну и подчеркнул важность совместных усилий по сохранению исторической правды. По словам Президента, нацисты, фашисты, деструктивные силы предпринимают попытки переписать историю. Они отрицают наш общий вклад в Великую Победу, оправдывают свои преступные действия и прошлые, и сегодняшние. Лукашенко отметил, что втянуть нас всех в третью мировую войну через конфликт в Украине не получилось тогда и теперь не получится тем более.