Василий Калташов, экономист, директор Института нового общества:

На самом деле американцы не очень-то пытаются заблокировать собственную торговлю с Россией. Они прежде всего хотят, чтобы Европейский союз прекратил торговать с Россией, продавая нам высокотехнологичную продукцию, не говоря уже о различном промышленном оборудовании. Давайте прямо скажем, что одной из целей было нанести максимальный ущерб европейской, особенно германской, индустрии. Санкции были направлены не столько против Беларуси и России, если говорить о периоде с 2022 по 2024 год, сколько против Европейского союза. Поскольку конкурентная способность американской индустрии снижалась на протяжении длительного времени.

Запрет ввозить секонд-хенд – анекдот от Запада. Подробности.

Сейчас они сообщают, что у них с 2008 года не росла производительность труда в промышленности. И вообще тяжело приходится. У них только в этом году 132 тысячи человек уволены в высокотехнологичном секторе. Значит, нужно ломать своего союзника быстрее, чтобы собственные позиции были сильнее, и использовать его рынок для поддержания собственной индустрии, особенно высокотехнологичной. Поэтому уничтожить индустрию Европы – одна из целей санкционной политики Запада. И она достигается. То есть они создают нам проблемы, мы их решаем, развиваемся, идем вперед, но кто полностью поддается давлению санкций, по ком они бьют максимально эффективно, это Германия, другие европейские страны, они лишены своих конкурентных преимуществ.