Коллективу Федерации профсоюзов Беларуси присуждена премия «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. За активную жизненную позицию, преданность своему делу и стране. Следуя ежегодной традиции, Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Это высшая награда года. Она присуждается людям, добившимся выдающихся результатов в духовно-культурной и гуманитарной деятельности.

Среди нынешних лауреатов престижной премии – коллектив Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня объединение в том числе активно занимается патриотическим воспитанием молодого поколения. В 2016 году при поддержке профсоюзов был реконструирован Курган Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:

Самый главный проект – это, конечно, пятистороннее соглашение, которое мы заключили на Кургане Славы между Федерацией профсоюзов Беларуси, Министерством образования. Белорусским республиканским союзом молодежи, ветеранской и пионерской организациями нашей страны. Заключается он в том, чтобы мы нашу молодежь начинали воспитывать, прививать любовь к нашей родине начиная со школьной скамьи. Потому что когда молодой человек будет знать, что Курган Славы – это достояние республики, будет знать, что музей Великой Отечественной войны – это то, что мы должны посещать, обязательно смотреть – в этом и заключается, чтобы наша молодежь смотрела наши знаковые, культовые места и воспитывалась на этих настоящих белорусских ценностях.