Новости Беларуси. Более 32 миллионов белорусских рублей направлено в 2016 году на содействие занятости населения. В следующем году госполитика будет ориентирована на повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной мобильности. На пенсионные расходы выделяется 9% ВВП. А сама пенсия в стране составляет 40% от уровня зарплаты. Это мировая практика.

Успешно действует программа семейного капитала. В ее рамках открыто почти 30 тысяч депозитов на сумму в 288 миллионов долларов. В 2016 году в нашей стране впервые за 20 лет зафиксирован естественный прирост населения.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Планы 2017 года – также повышать уровень жизни всех категорий граждан в стране. Конечно, те, кто работает, трудоспособные граждане, будут зарабатывать своим трудом. Те граждане, которые по объективным причинам не могут зарабатывать (это прежде всего люди пожилого возраста, инвалиды), государством будут приниматься меры по повышению пенсий, социальных пособий с учетом финансовых возможностей и бюджета, и фонда социальной защиты населения.

Валерий Малашко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Было очень много работы в направлении поддержки молодой семьи. И рождения второго, третьего ребенка. Это уже дало свой должный эффект. Если экономика будет работать лучше, то мы можем надеяться, что в пенсионном обеспечении мы можем быть активны и справедливы.

5 января в Беларуси День работников социальной защиты. Тем, кому нужна поддержка, в нашей стране помогают около 40 тысяч сотрудников этих служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице чествовали лучших представителей профессии. Впрочем, была отмечена не только индивидуальная работа тех, кто каждый день готов придти на помощь, но и территориальных центров в общем.