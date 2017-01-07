Александр Лукашенко: я очень рад, что нога в ногу рядом со мной, со всем народом идет наша церковь

Новости Беларуси. Христиан со светлым праздником поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Обращаясь к духовенству и прихожанам, белорусский лидер подчеркнул, что сегодня главное для нашей земли – мир и спокойствие.

Символ новой жизни, праздник большой веры. Время милосердия и искренних надежд. Рождество. Второй по значимости праздник после Пасхи. Еще вчера вся православная Беларусь замерла в ожидании первой звезды. Всенощное бдение прошло в столичном Свято-Духовом Кафедральном соборе.

Но и утром 7 января во всех православных храмах многолюдно и не прекращаются службы. Празднуют по всей Беларуси. Рождественская атмосфера и в уютных домах. Здесь собираются самые близкие и родные. Не смолкают поздравления, все зажигают рождественские свечи. А еще целыми семьями идут в храм, чтобы разделить радость праздника.

Рождество – время смирения и прощения. Общая молитва и большая радость объединяет христиан. Причем по всему миру. Миллионы из них побывали ночью на торжественных службах и приветствовали появление на небе первой звезды. Наиболее пышно праздновали в Вифлееме. Праздничная литургия прошла в базилике Рождества Христова.

Разумеется, в каждой стране есть свои особенные традиции: в Грузии – шествие «Алило», на Украине – Дидух в красном углу и колядки. Но сегодня всех объединяет одно – уют, покой и радость в каждом доме.

По традиции радость праздника со всеми разделил и Александр Лукашенко. С младшим сыном Николаем глава государства приехал в Свято-Духов кафедральный собор. Пообщался с прихожанами и напомнил о непреходящих ценностях – милосердии и сострадании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда говорим о некой добродетели, источниках духовной силы. В этом храме я хотел бы сказать и о такой ценности (я не побоюсь это так назвать), как наша церковь. Белорусская власть в лице Православной церкви имеет очень хорошего партнера, сподвижника всех добрых идей в нашем государстве, как восстановление святынь, поддержка семьи, нравственности, культурных ценностей. Церковь всегда подставляла свое плечо нашему народу.

А уже потом Александр Лукашенко поздравил всех верующих и вновь пожелал мира. Именно он так сегодня необходим.

Александр Лукашенко:

Год был непростой. Но будущий год, как и прошлый, будет зависеть только от нас. Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы никогда не пойдем этим путем. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы. Но вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира. Поэтому моя главная задача – беречь этот клочок земли, на котором мы живем, защищать ту государственность, которая у нас сегодня есть.

О том самом мире говорят и прихожане. Причем такие слова пожеланий звучат от людей самых разных возрастов и национальностей.

Но благополучие, стабильность и экономическое развитие страны зависят от каждого из нас.

Александр Лукашенко:

Единственное, что мы должны видеть, и то, чем мы должны заниматься, – это экономика. Если только мы сделаем хоть маленький шажок вперед в этом бурном мировом кризисном явлении, это обязательно отразится на благополучии и благосостоянии нашего народа. Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать. Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам. Главное для нас – обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное – мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) – у нашего порога яркий этому пример. Поэтому будьте бдительными, аккуратными и очень осторожными. Надейтесь на государство, но только в тех вопросах, которые государство должно решать. Безопасность, основные направления нашего развития. Словом, постарайтесь сделать для себя сами только то, что вы можете сделать. Если каждый обратиться в себя и к себе и сделает то, что он должен сделать, государство и власть в долгу не останутся. Это я вам обещаю.

Не только слова поздравления звучали 7 января в главном православном храме. Президент Беларуси и глава нашей православной церкви обменялись рождественскими подарками. От Патриаршего Экзарха всея Беларуси – образ Иверской иконы Божьей Матери и образ Ангела-хранителя, освященные на горе Афон. Символично, ведь 2017 год – год тысячелетия присутствия на Святой горе русских монахов.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Пусть Матерь Божья хранит вас и укрепляет в вашем высоком, но ответственном служении.

В свою очередь Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви икону Божьей Матери «Умиление». Написана по образцу малоритской иконы XV века белорусским художником в уникальной старинной технике.

Александр Лукашенко:

Пусть она напоминает всем вам о нашем единстве – властей и церкви.

Уже потом Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем зажгли свечи у иконы Минской Божьей матери. С 1500 года она постоянно в городе: сначала – в Нижнем замке, затем – в Верхнем месте. Оберегает белорусов.

Рождеству предшествовал строгий Пост. Теперь же отмечать светлый праздник верующие будут вплоть до Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.