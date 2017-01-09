ЦТ по 4 предметам и собеседование на педспециальность: как изменились правила поступления в вузы и ссузы Беларуси

Новости Беларуси. Выпускники профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности получают право зачисления в вуз на дневную бюджетную форму по результатам собеседования. Новшество предусмотрено указом Президента. Документ также вводит некоторые другие корректировки в правила приема в белорусские вузы и ссузы.

Среди нововведений также возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.