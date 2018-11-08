Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Новости Беларуси. Вопросы коллективной безопасности в условиях современных вызовов 8 ноября обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане.

В столице этого государства проходит саммит стран-участниц ОДКБ. На встрече лидеры государств будут искать ответы на самые сложные вызовы мировой повестки, среди которых – региональная и международная безопасность, реакция на торговые войны и агрессия в информационном пространстве. Подробный разговор предстоит и на антитеррористическую проблематику. Еще одна общая проблема – нелегальная миграция.

По итогам саммита планируется подписать порядка двух десятков документов. В частности, итоговую декларацию, совместное заявление о мерах в отношении лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций, а также плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.