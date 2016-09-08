КОИБы в России, видеокамеры в Азербайджане и хорошие «методички» в Беларуси: новшества на выборах в постсоветских странах

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Евгений Слобода в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Вы же бывали на многих выборах в странах бывшего Советского Союза, страны у нас разные, с разными историями и характерами. Вот можете рассказать какой-нибудь пример, который Вас удивил и которым бы Вы хотели поделиться, и это будет так необычно слышать, допустим, для белорусского зрителя?

Евгений Слобода:

Любое государство постсоветского пространства – оно стремится провести выборы на высоком организационном уровне.

Да, есть какие-то новшества, да, что-то применяют новое, кто-то находит новые формы и методы. Вот, в частности, в Республике Узбекистан – они задолго до выборов проводят цикл международных конференций, посвящённых предстоящей избирательной кампании. Если, допустим, у них в декабре выборы, они с мая начинают знакомить на конференциях мировую общественность с аспектами избирательного законодательства. Я на таких семинарах и конференциях присутствовал, выступал. Это вот один подход государства. Где-то больше распространяется информационно-методической литературы, правовой литературы в помощь участковым, окружным, территориальным комиссиям. В этом плане можно отметить Республику Казахстан. Потом, по России они идут дальше: у них появились так называемые КОИБы – считывающие устройства они устанавливают. В Азербайджане применяют видеонаблюдение на 10% участков для голосования, то есть новшества – они в каждом государстве.

В своё время, когда-то Беларусь очень сильно критиковали, что нет прозрачных урн.

Ну, во-первых, это – не нарушение закона. Во-вторых, сейчас, наверное, в абсолютном большинстве будут прозрачные урны. Нашли средства, изготовили. Что касается Беларуси, то я скажу, тоже очень хорошее они издают пособие для окружных и территориальных комиссий, и методические материалы, которые для участковых комиссий. Потом, они в этих методических материалах расписывают сценарный план проведения тренингов для участковых комиссий, где в плане деловых игр моделируются ситуации, которые могут возникнуть в день голосования.