Досрочное голосование: на что обращают внимание избиратели при выборе кандидата

Новости Беларуси. Почти 10% белорусов приняли участие в выборах депутатов Палаты представителей. Центризбирком озвучил результаты двух дней досрочного голосования. Пока наиболее активными являются избиратели Витебской области. Всего на 110 депутатских мест в парламенте претендуют 488 кандидатов. На что обращают внимание при голосовании и каким сферам должен уделять внимание кандидат в своей работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Подлузский, житель Минска:

Время такое – уборочная – буду находиться на даче.

Он, словно истинный аграрий, не может упустить ни одного теплого денька. Как-никак день год кормит. Но ведь помогать в обеспечении комфортной жизни белорусов 4 года будут те, кто в итоге получит депутатский портфель. Поэтому свой выборный день Евгений Подлузский никак не мог пропустить. Нашел своего кандидата.

Евгений Подлузский, житель Минска:

Он должен обладать умением общаться с людьми, доказывать им, если нужно что-то, убеждать, помогать.

Работа, домашние дела... Возможность проголосовать досрочно есть у всех.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Основной день голосования для журналистов – насыщенный день. Поэтому прийти на избирательный участок у меня вряд ли получится именно 11 сентября. И я решила проголосовать досрочно.

Для досрочного голосования потребуется лишь паспорт либо другой документ: служебное удостоверение госслужащего, студенческий или военный билет, водительское удостоверение или пенсионное.

А пока избиратели составляют портреты своих идеальных кандидатов, на участках приглядываются к ним самим. И специально для нашей съемочной группы составляют портреты избирателей.

Татьяна Филимонова, председатель участковой избирательной комиссии № 476 по Старовиленскому избирательному округу № 105:

Если в прошлые годы в основном шли люди пожилого возраста, то в этом году молодые люди и девушки.

Тем временем секретарь Центризбиркома Николай Лозовик и здесь на работе. В участковой комиссии интересуется: активно ли идет досрочное голосование, что в участковой комиссии есть для слабовидящих, и что, может быть, нужно изменить в организации выборов.

На избирательный участок Николай Лозовик пришел со своей женой. Столько лет вместе, но вот выбор кандидатов, увы, не совпал.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У меня была возможность изучить, кто баллотируется по моему избирательному округу. Я смотрел, чтобы этот человек прошел какую-то школу производственной деятельности, чтобы он знал, из чего состоит экономика.

За дни досрочного голосования серьезных претензий нет. Разве что на электронную почту ЦИКа поступают замечания в основном организационного характера.

Ван Кайвэнь, заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:

Второй раз приехали сюда для проведения мониторинга за ходом выборов уже парламентских. Я думаю. Что выборы здесь будут проведены в строгом соответствии с государственным законодательством. Это самое важное.

Активно к досрочному избирательному марафону присоединилась вся Беларусь. Такую ценную галочку в графе «за» принесут правильные акценты в программах кандидатов.

Внимание экономике, социальной сфере, здравоохранению, спорту. А вот у жителей этой деревушки свой избирательный вектор.

Татьяна Боровнева, житель деревни Бирюзова:

Хочется, чтобы возрождались деревни, поселки, чтобы не закрывались школы.

Вот и Кристина тоже на участок пришла досрочно. В центре внимания студентки Академии музыки – вопросы культурные. Будущая профессия обязывает. Правда, это далеко не все.

Кристина Грищенко, житель Минска:

Экономическая ситуация пока волнует больше. Свой выбор остановила на кандидате, который обещает нам экономические блага.

Всего поучаствовать в выборах сможет почти 7 миллионов белорусов. Основной день голосования наступит уже в это воскресенье.