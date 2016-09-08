Парламентские выборы: как жители Жодино голосуют досрочно

Новости Беларуси. Более 8,5% избирателей Минской области пришли на участки за 2 дня досрочного голосования на парламентских выборах. Активно кампания проходит и в большом городе машиностроителей. На территории Жодинского избирательного округа уже открыты 44 участка. Своего времени ожидает только один, организованный на территории больницы, который откроется в основной день 11 сентября.

Сделать свой выбор, не дожидаясь основного дня голосования, спешат в первую очередь те, кто собирается провести выходные за городом. Всего округ насчитывает более 65 тысяч избирателей. В помещении первой Жодинской гимназии расположен Рокоссовский избирательный участок № 16. Здесь в списки для голосования внесены фамилии более 2 тысяч жителей близлежащих микрорайонов. Свой выбор за 2 дня досрочного голосования здесь сделали уже более 5%, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Беляш, житель Жодино:

Мы всегда досрочно голосуем. Нам удобно. Выходные свободные. После работы приехали, проголосовали.

Татьяна Кравцевич, секретарь окружной избирательной комиссии Жодинского избирательного округа № 64:

На 20 из 45 участков избирательных создана безбарьерная среда. Но на тех участках, где нет безбарьерной среды, работают волонтерские группы, которые будут работать с людьми слабовидящими, с инвалидами-колясочниками. У нас в городе инвалидов-колясочников – 44 человека, инвалиды по зрению – 194 человека.

Для людей с проблемами зрения на участках для голосования подготовлены трафареты и специальные лупы. Для незрячих – бюллетени напечатаны шрифтом Брайля. Пока идет досрочное голосование, избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут посетить свой участок, подают заявки в участковые комиссии. В основной день голосования они смогут отдать свой голос на дому. Желающим помогут с транспортом и сопровождением к месту голосования.