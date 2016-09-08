«Сито, которое отсеивает достойных»: что думает о выборах руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ?

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Евгений Слобода в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы беседуем с руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ за парламентскими выборами 2016 года в Беларуси. Евгений Александрович Слобода. Добрый вечер, Евгений Александрович. Большое спасибо, что нашли время для этого разговора. Вы, в общем, наблюдаете за выборами в Беларуси с 2001 года, если я не ошибаюсь? Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Совершенно верно.

Вот расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности этого года. Но, что самое важное: какой период и какие выборы Вы бы назвали, скажем, самыми острыми за всю историю независимой Беларуси? Или, скажем, начиная с 2001 года? Евгений Слобода:

Вы знаете, с 2001 года, так, если касаясь немножко истории, то у нас тогда миссия была 22 человека на выборах Президента Республики Беларусь. Сейчас у нас миссия насчитывает более 300 наблюдателей от стран Содружества. Это – представители всех государств-участников СНГ, за исключением Украины, которая вышла из «Положения о миссии наблюдателей от СНГ», а также представители Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Постоянного Комитета Союзного государства и Исполнительного комитета СНГ. Вот, вспоминая те избирательные кампании, которые проходили – в принципе, они проходили спокойно, в основном, без конфликтов. Ну как, не все были спокойными. Евгений Слобода:

Ну вот, я хотел бы вспомнить только то, чем запомнилось в негативном плане – это события 2010 года, когда, Вы знаете… События на площади. Евгений Слобода: На площади. События, которые происходили – они к выборам не имеют никакого отношения. И я объясню, почему. В 20.00 закрылись избирательные участки. Комиссии ещё, участковые комиссии, я имею в виду, не выполнили ещё необходимых процедур для того, чтобы приступить к подсчёту голосов. И уже звучали призывы, что выборы сфальсифицированы и пошло-поехало: собрались люди, пошли от Октябрьской площади, которая, кстати, решением Мингорисполкома была запрещена для проведения таких, подобных мероприятий, и двинулись к Дому правительства.

Евгений Александрович, ну, Бог с ним, забудем. Понятно, это, действительно, был острый период и ясна Ваша оценка. А вот нынешние выборы – что бы Вы выделили? Есть ли какая-то особенность? И, знаете, не всё бывает так гладко. Вот Вы сейчас видите какие-то, скажем, не то, что недостатки, но огрехи? Всё-таки, Вы же – наблюдатель, должны подмечать всё. Евгений Слобода: Особенности какие: во-первых, я скажу, что, на мой взгляд, и на взгляд наших долгосрочных наблюдателей, это, в первую очередь, достаточно высокая конкуренция на выборах. Как бы там ни было, на сегодняшний день осталось 488 человек – кандидатов в депутаты. А подали на регистрацию 630 человек. А вторая особенность – что очень много выдвигалось от политических партий, не путём самовыдвижения и не от трудовых коллективов. То есть, представлен был весь политический спектр Республики Беларусь. Ещё одна особенность, я хотел бы сказать, то, что обсуждение кандидатов в депутаты, которые проходили регистрацию в окружных комиссиях, велось очень скрупулёзно и подробно. Заседания окружных комиссий проходили с 9 утра до 18.00, с перерывом. Во время обсуждения кандидатур как-то рассматривались, скажем, не только биографии, но и личностные качества? Евгений Слобода: В первую очередь, конечно, обсуждались деловые, профессиональные качества. На личности, как бы, не переходили. Смотрели его автобиографию, какой опыт работы он имеет, где работает, был ли раньше в составе участковых комиссий, участвовал ли в качестве наблюдателя. То есть, имел ли хоть маломальский опыт работы в подобных структурах. Я объясню, почему я спрашиваю. Вы знаете, я провёл несколько телевизионных дебатов и столкнулся с таким ощущением – оно, может быть, субъективно, потому что я, допустим, привык к телекамерам, люди волнуются – что очень многие не готовы к ответственной работе, к публичным выступлениям. Как, по-Вашему, выборы – это то самое сито, которое отсеивает лучших? Или всё может быть – то есть, это воля судьбы? Знаете, всё-таки, я думаю, если бы мы видели молодого Жириновского, то тоже бы подумали, что он - несколько необычный человек.

Евгений Слобода:

Вы знаете, наверное, с Вами можно согласиться и не согласиться. Видимо, здесь присутствует всё вместе: и, когда человек первый раз выступает на камеру, когда он идёт первый раз кандидатом в депутаты, естественно, любой – это живой человек, он волнуется, безусловно. Но, Вы правильно сказали, что выборы – это то сито, которое отсеивает, как бы, достойных. И избиратель, я думаю, что определится, за кого голосовать, послушав предвыборные программы кандидатов в депутаты, посмотрев теледебаты. Ознакомился с этими программами, поучаствовал во встрече с тем кандидатом, за кого он планирует голосовать или думает голосовать, и он сделает соответствующий вывод, поэтому здесь, как бы, люди, которые идут впервые, конечно, им сложнее. Проще тем, которые идут повторно или имеют опыт, так называемой политической борьбы. Вы побывали, насколько мне известно, во многих округах. Ваше мнение: есть такие избирательные участки, где будет такая, знаете, острая политическая борьба, настоящая конкуренция? И есть те, где, скажем, конкуренции вроде как и нет, и это что-то вроде формальности? Евгений Слобода:

Вы знаете, ну вот, я могу сразу привести пример: тут будет, конечно, борьба, где будут баллотироваться кандидаты в депутаты Хащеватский, Воронецкий, Гайдукевич. Это, вообще, как бой тяжеловесов, такая будет. Евгений Слобода:

Да. Второй момент: как правило, в городе Минске очень активны кандидаты в депутаты, потому что они используют любые возможности для ведения агитационной кампании – это и пикеты, и встречи с избирателями, концерты, на которые приглашают и выступают перед избирателями. Я бы сказал, что накал борьбы – он не стихает и в областных центрах, в крупных городах. Да, в сельской местности, может, оно и потише, но, я бы не сказал, что там нет накала. Ведь практически есть так называемые оппозиционные партии, которые очень много выдвинули своих представителей, и они достаточно представлены в округах. На 110 округов в Беларуси – вот они в большинстве представлены. И я думаю, что предстоящие выборы – это лично моё мнение – это будет борьба личностей.

Скажите, а вот политические партии, политические силы, которые бойкотировали прошлые выборы, в этот раз на выборы пошли. Проявили ли они себя как-то особенно? Ну, можно ли, скажем, выделить какие-то черты? Евгений Слобода:

Вы знаете, принимать участие в выборах или не принимать – это дело самой политической партии. Ну, я смотрю, и партия БНФ идёт на выборы, и Объединённая гражданская партия идёт на выборы, и та же Коммунистическая партия идёт на выборы, то есть, выборы покажут. Потому что мы, как бы, миссия наблюдателей, мы оценим, что... А вот в рамках избирательной кампании, скажем, Вы какие-то штрихи особенные не можете выделить? Евгений Слобода: Знаете, особенностей таких нет, потому что, что касается, допустим, ведения агитационной кампании, всем предоставлены равные права. Это и распределение эфирного времени, распределение печатных площадей. Евгений Александрович, теперь позвольте такой вопрос вот – о миссии СНГ. Так уже исторически складывается, что после каждых выборов заключение миссии СНГ или категорично, или, скажем, просто в тональности отличается от тех оценок, которые дают миссии – этими уже привычными аббревиатурами буду говорить – ПАСЕ, ОБСЕ, БДИПЧ там и так далее. Это значит, что, скажем, вы как противники, как конкуренты, или вы движетесь параллельными путями? Как выглядит ваше сотрудничество и ваши отношения, потому что вы, всё-таки, на человеческом уровне как-то пересекаетесь, разговариваете? Евгений Слобода:

У нас уже была встреча с руководством БДИПЧ ОБСЕ, с главой миссии – госпожой Каетаной де Зулуетой. Она прошла в таком хорошем режиме, мы договорились, что будем обмениваться информацией. Мы обменялись промежуточными отчётами, но то, что оценки расходятся после выборов – я Вам скажу честно: мы эту ситуацию не драматизируем. Мы понимаем, что надо вести постоянный диалог с нашими западными партнёрами. У них – свой взгляд, у нас – свой взгляд, но наши мнения и наши заключения основываются, во-первых, на объективности наблюдения – раз, второе: то, что мы используем в документах – это официальная информация структур, которые занимаются подготовкой и проведением выборов. Это – взаимодействие со структурами, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб и заявлений, связанных с нарушением избирательного процесса. Я имею в виду, в первую очередь, это – Центральная комиссия по выборам и референдумам. Это – прокуратура, это – Верховный суд, это – министерство внутренних дел. У нас состоялись встречи с руководством и я скажу, что все они, как бы, в унисон говорят, что кампания проходит спокойно. Да, есть жалобы, но они…

А вот, чисто по-человечески, Вы можете позвонить, вот, в другую, скажем, миссию и задать какой-то вопрос, переговорить? Или, всё-таки, вот такое ощущение, что это – две параллельно действующие… Евгений Слобода:

Нет, в этом проблем нет, Егор. Абсолютно нет. Нет, мы постоянно нашим партнёрам, западным коллегам говорим, что диалог – он всегда помогает. И я скажу больше: что постоянный диалог – это встреча глав миссий наших в день голосования, это – встреча руководства штаба миссий. Они способствуют тому, что по некоторым аспектам избирательного процесса у нас точки зрения совпадают. Я приведу пример: вот я наблюдением занимаюсь уже 15 лет, так лет 8 назад критиковали Центральную комиссию. Сейчас ни в одном отчёте ОБСЕ Вы не найдёте критику Центризбиркома, все они отмечают плодотворную и хорошую работу. Вы же бывали на многих выборах в странах бывшего Советского Союза, страны у нас разные, с разными историями и характерами. Вот можете рассказать какой-нибудь пример, который Вас удивил и которым бы Вы хотели поделиться, и это будет так необычно слышать, допустим, для белорусского зрителя? Евгений Слобода: Любое государство постсоветского пространства – оно стремится провести выборы на высоком организационном уровне. Да, есть какие-то новшества, да, что-то применяют новое, кто-то находит новые формы и методы. Вот, в частности, в Республике Узбекистан – они задолго до выборов проводят цикл международных конференций, посвящённых предстоящей избирательной кампании. Если, допустим, у них в декабре выборы, они с мая начинают знакомить на конференциях мировую общественность с аспектами избирательного законодательства. Я на таких семинарах и конференциях присутствовал, выступал. Это вот один подход государства. Где-то больше распространяется информационно-методической литературы, правовой литературы в помощь участковым, окружным, территориальным комиссиям. В этом плане можно отметить Республику Казахстан. Потом, по России они идут дальше: у них появились так называемые КОИБы – считывающие устройства они устанавливают. В Азербайджане применяют видеонаблюдение на 10% участков для голосования, то есть новшества – они в каждом государстве. В своё время, когда-то Беларусь очень сильно критиковали, что нет прозрачных урн. Ну, во-первых, это – не нарушение закона. Во-вторых, сейчас, наверное, в абсолютном большинстве будут прозрачные урны. Нашли средства, изготовили. Что касается Беларуси, то я скажу, тоже очень хорошее они издают пособие для окружных и территориальных комиссий, и методические материалы, которые для участковых комиссий. Потом, они в этих методических материалах расписывают сценарный план проведения тренингов для участковых комиссий, где в плане деловых игр моделируются ситуации, которые могут возникнуть в день голосования.