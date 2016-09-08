Парламентские выборы в Беларуси: 8 сентября свой выбор сделал секретарь ЦИК Николай Лозовик

Новости Беларуси. Почти 10% белорусов приняли участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Таковы результаты двух дней досрочного голосования. Открыты участки и в данный момент.

8 сентября свой выбор сделал секретарь Центризбиркома Николай Лозовик. Даже во время голосования он вел себя словно на работе. Интересовался и мнениями наблюдателей, и членов участковой комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У меня была возможность задолго до того, как появились даже вот эти информационные листки, плакаты, изучить, кто баллотируется по моему избирательному округу. Я смотрел, чтобы этот человек прошел какую-то школу производственной деятельности, чтобы он знал, из чего состоит экономика. При посещении любого избирательного участка мы интересуемся, как организована работа участка. Раз прибыл на участок, было бы не совсем правильно только проголосовать и не задать какие-то вопросы.