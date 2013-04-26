Александр Лукашенко рассказал, что он думает о талисмане Чемпионата по хоккею-2014

Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались мнением Главы государства по поводу талисмана главного хоккейного события 2014 года: зубра в спортивной форме по имени «Волат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Волат» – это сильное белорусское название. Что касается самого художественного оформления, мне недавно прислали такую картинку, - я не большой специалист в этом плане. Ну, рогатое животное. Но раз вы говорите, что нравится – это уже хорошо. Это уже плюс, то, что его можно официально утверждать. Главное, чтобы он нравился вам. Ну а «Волат» - это солидно для Беларуси, может, пускай будет и зубр нашим символом. Думаю, народ это примет. У меня четкого, определенного мнения, честно говоря, нет. Я долго думал-думал, но никак не могу придти. Как посмотрю на эти рога – думаю, для чего эти рога, что они будут символизировать? Это лишняя агрессивность или это нам, мужикам, намек – черт его знает. Поэтому у меня много таких было разных мыслей. Но если людям нравится, я согласен. Пусть будет так.