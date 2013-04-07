Когда Минск и Нижний Новгород свяжет прямой авиарейс и когда в Беларуси появится хохломская роспись. Интервью губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

В гостях программы «Неделя» губернатор Нижегородской области (Россия) Валерий Шанцев.

Валерий Павлинович, мы Вас рассчитывали в разгар весны застать в Минске, а получилось как в той самой КВНвской шутке «Шел 66 день февраля». Как же так получается? Я в Вашем блоге прочитал, что у Вас есть революционные методы борьбы со снегом. Это правда?

Валерий Шанцев:

У нас, правда, и другая шутка ходит. Говорят, что если три месяца зимы вы получили как положено, то в рыночной экономике получите четвертый бесплатно.

Как бонус.

Валерий Шанцев:

Да. На самом деле, такие поздние снегопады приводят к определенным трудностям к вывозу снега из города. Появилась отечественная техника, так называемые передвижные снеготаялки, которые можно устанавливать и во дворах, и рядом с оживленными магистралями. Это тоже дает возможность не возить снег по и так затесненным магистралям.

В Нижнем Новгороде снега меньше, чем в Минске?

Валерий Шанцев:

Я думаю, побольше даже. То, что мы сейчас видим, у нас побольше.

Вы заявили, я слышал, что Москва в сутки съедает, чтобы мне не ошибиться, 30 тысяч тонн продовольствия.

Валерий Шанцев:

Более 30 тысяч тонн.

Но это громадная Москва. А Нижний Новгород сколько съедает? И можем ли мы как-то, если не накормить, то, во всяком, случае утолить чувство голода белорусскими продуктами. Я почему спрашиваю. Накануне, встречаясь с Вашими коллегами из Калининграда, и даже с Дальнего Востока, из Благовещенска, Ваш коллега, губернатор, рассказал, что у него в холодильнике есть белорусские продукты. Казалось бы, в Благовещенске. А у Вас в холодильнике есть белорусские продукты?

Валерий Шанцев:

На самом деле на нижегородской земле уважают качественные и в то же время недорогие белорусские товары, прежде всего, пищевка, как мы говорим. Это молочные, мясные продукты. У нас очень много проводится ярмарок, больше 10 в год. И в различных районах с удовольствием покупают такую продукцию.

У нас, между прочим, есть и своя, конечно, продукция, довольно вкусная. Мы имеем программу «Покупай нижегородское!» Но сегодняшняя жизнь наша такова, что магазинах должно быть все. Из любой страны, из любого региона.

Мясо в Аргентине вы даже покупаете. Это правда?

Валерий Шанцев:

Это все сейчас покупают в России. Мы мясом себя обеспечиваем пока еще только на 50%.

А из Беларуси есть предложения?

Валерий Шанцев:

Есть, да. У вас хорошие продукты: и колбаса, и ветчина. Все есть.

Мы сейчас готовимся к чемпионату мира по хоккею, который пройдет у нас в следующем году. И я знаю, Вы вернулись с нашей «Минск-Арены», которая будет главной площадкой этого турнира. А вы готовитесь через несколько лет тоже принять мировое планетарное первенство – по футболу. И тоже у вас есть огромные планы по строительству.

Посещение «Минск-Арены» – протокольное мероприятие в рамках Вашей программы здесь, в Минске, или Вы что-то хотите позаимствовать?

Валерий Шанцев:

Нет, мы специально приехали на «Минск-Арену», потому что много видели репортажей о хоккейных матчах и много комментариев различных специалистов, которые считают «Минск-Арену» одной из самых удобных, очень хорошо технологически и функционально подготовленной. У нас есть планы строительства ледового стадиона, потому что наша команда, «Торпедо» (Нижний Новгород), тоже играет в Континентальной Хоккейной Лиге. Пока у нас стадион обеспечивает регламент Лиги (5600 у нас, на 100 место больше, чем по регламенту), но интерес к хоккею такой в Нижнем Новгороде, что арена мала. И люди просят, болельщики просят. Очень трудно достать билеты, абонементы. И, потом, не такая, как многие другие, уже современные арены. Поэтому мне арена очень понравилась.

Мы договорились с руководством спортивного комплекса, что приедет наша делегация, возьмет проектные решения, будем прорабатывать по прототипам у себя такой же стадион.

В Нижнем Новгороде очень много хоккейных болельщиков. И достаточно серьезных хоккейных болельщиков, которые наверняка хотели бы приехать в Минск в будущем году на чемпионат.

Валерий Шанцев:

Приезжали уже.

Приезжали. А вот неудобно добираться. Прямое авиасообщение, о котором Вы говорили, кажется, года три назад. Пока так и нет самолета.

Валерий Шанцев:

Я думаю, что надо прорабатывать это. По крайней мере, на Совете делового сотрудничества, который у нас состоялся, об этом речь шла как раз. Надо посмотреть этот пассажиропоток и постараться простимулировать его на первых порах до тех пор, пока не будут технологии соблюдаться, не будет подобран соответствующий флот пассажирский, чтобы он был и компактный, и в то же время комфортабельный. Потому что полупустые здоровые самолеты – это как раз путь в никуда.

Может, стоит отдать этот проект белорусской авиакомпании? Мы недавно закупили большие самолеты, бразильские.

Валерий Шанцев:

А мы, кстати, не держимся за то, какая компания будет. У нас на нашем аэропорте нет компании-оператора. У нас все компании приходят со стороны. Поэтому мы рассматриваем любые предложения. И если будет такое предложение, мы сразу проголосуем за.

Говорят, что Москва и Питер – это еще не вся Россия. Если следовать этой логике, то третий регион по крупности, Нижегородская область, как раз и есть та самая Россия. Что та самая Россия готова предложить Беларуси?

Валерий Шанцев:

Мы довольно много предлагаем сегодня Беларуси. И мне нравится, что мы сейчас организовываем сборку автомобилей у нас и здесь. В частности, в ходе нашего визита был собран 200-ый автомобиль «Газель». Очень современная модель, которая наверняка будет иметь хороший спрос и в России, и в Беларуси.

Чего уж точно у нас нет и наверняка не хватает – вашей знаменитой хохломской росписи. Нет у нас специализированного магазина. А очень хочется многим купить. Есть только жалкие подделки. Учитывая Ваш ресурс, могли бы этот вопрос решить?

Валерий Шанцев:

Я могу сказать, что можем, конечно, решить.

Тем более накануне такого наплыва туристов у нас.

Валерий Шанцев:

Сегодня ничего не нужно для организации производства изделий народных промыслов, кроме как потребительский спрос.

И, действительно, очень много подделок. Это и ложки, и посуда всевозможная, и мебель. Наши изделия держат температуру больше 100 градусов. Спокойной можно и кипяток, и чай, что хотите. Дерево покрывается металлом и только после этого расписывается. Настоящая хохлома резко отличается от всей остальной, поэтому если белорусская сторона выделит помещение и будет потребительский спрос, а, я думаю, к чемпионату мира по хоккею очень важно иметь большую продукцию с широким ассортиментом, мы готовы это сделать. Если мы такой магазин сделали в Женеве, то почему не сделать в Минске?

А мы вам к 2018 году, к чемпионату мира по футболу, организуем производство наших льняных скатертей.

Валерий Шанцев:

Хорошо. Белорусский лен у нас и сегодня пользуется большим спросом.

Я знаю, что все россияне, которые приезжают в Минск, может быть, и члены Вашей делегации, может быть, и Вы, обязательно увозят что-то льняное домой. Купили что-нибудь?

Валерий Шанцев:

Правда. Я еще пока не купил, но я могу сказать, что мы сейчас, используя опыт белорусской стороны, у себя очень развиваем, во-первых, льнопроизводство, само сельское хозяйство, закупаем семена, увеличиваем посевные площади, уже начинаем перерабатывать лен.

Мы сейчас с вами, я имею в виду Россию, немного в разных весовых категориях. Я не потенциал, не размер имею в виду. Вы вступили во Всемирную торговую организацию. Мы пока нет. И, судя по всему, как на неделе было заявлено в нашем Министерстве иностранных дел, в ближайшие, наверное, пару лет не вступим в силу бюрократических процедур. Ваше вступление в ВТО не помешает, не будет тормозом белорусско-российских отношений?

Валерий Шанцев:

Я думаю, что нет, но, по крайней мере, мы обсуждали этот вопрос несколько раз, мы не видим каких-то сегодня серьезных причин для того, чтобы не развивать международное сотрудничество. Потому что само наше вступление в ВТО прежде всего обусловлено расширением международного сотрудничества, потому что нельзя соревноваться с каким-то странами, не имея одинаковых правил. Это все равно, что на чемпионате мира играть в футбол по каким-то своим правилам и думать, что ты когда-нибудь станешь чемпионом. Никогда не станешь чемпионом.