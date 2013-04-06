В Минске проходит восьмой съезд общественного объединения «Союз поляков на Беларуси»

Новости Беларуси. Восьмой съезд общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» проходит в Минске. В заседаниях участвуют около ста делегатов со всей республики, есть и приглашённые гости с польского посольства.

Главные задачи съезда — отчёты действующих председателей и, конечно же, выбор нового состава - руководящих и контролирующих органов объединения.

Сегодня «Союз поляков» одна из самых массовых культурно-просветительских организаций. Её история насчитывает более 20 лет. И сейчас в таком «этническом союзе» около 70 областных и районных отделов, а также 7 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечислав Лысый, исполняющий обязанности председателя ОО «Союз поляков на Беларуси»:

Беларусь – многонациональное государство, и мы рады, что находим поддержку и государства для всех наших мероприятий.

Ядвига Лысая, председатель Новогрудского районного отдела ОО «Союз поляков на Беларуси»:

Стараемся падтрымліваць усі традыцыі, якія захаваліся на Навагрудчыне. Мы і калядавалі, мы і праводзім святы. Гэта прыемна вельмі, што не толькі мы, палякі, цікавімся нашай культурай, а што і іншыя народы: і рускія, і беларусы, і ўсе ўвогуле мы адзіная сем’я.