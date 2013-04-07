Преемник Чавеса обвинил 2 экс-дипломатов США и наемников из Центральной Америки в попытке покушения на него

Новости Венесуэлы. На преемника Чавеса объявлена охота в самый разгар избирательной кампании. Об этом сообщил, обращаясь к нации, временно исполняющий обязанности главы государства Николас Мадуро. Он обвинил двух экс-дипломатов США и наемников из стран Центральной Америки в попытках дестабилизации ситуации в стране. В частности, политик сообщил, что раскрыт заговор, целью которого было покушение на его жизнь.

Внеочередные президентские выборы состоятся через неделю. Согласно соцопросам, Николас Мадуро значительно опережает своего оппонента Энрике Каприлеса по популярности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.