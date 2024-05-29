Кочанова о КНР: встречи серьёзные, обсуждаемые темы важны для наших стран

Углубление взаимодействия Беларуси и Китая определено схожестью наших идеологий и самой логикой происходящих геополитических процессов. Об этом заявила Наталья Кочанова на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в рамках трехдневного рабочего визита нашей делегации в Пекин.

Наши страны – стратегические партнеры, которые демонстрируют мировому сообществу образец прочной, нерушимой дружбы. В первую очередь это заслуга руководителей стран. Встречи наших лидеров придали мощный импульс углублению сотрудничества и вывели его на беспрецедентно высокий уровень, – отметила Наталья Кочанова.

Об эффективном развитии двусторонних отношений свидетельствуют результаты взаимной торговли. С момента установления дипотношений товарооборот вырос более чем в 200 раз. Кроме этого, мы сформировали образцовую модель стратегического сотрудничества, одним из направлений которого является совместная парламентская деятельность.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас абсолютно общие, идентичные подходы. Это миролюбивая политика, это суверенитет и независимость, невмешательство во внутренние дела стран и, конечно, продвижение политики многополярного мира. Поэтому, вы знаете, встречи серьезные, темы, которые мы обсуждаем, очень важны для наших стран.