В МИД Беларуси прокомментировали приостановление участия страны в ДОВСЕ

Беларусь приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий документ размещен на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнули в МИД, такое решение – вынужденный ответный шаг, направленный на обеспечение национальной безопасности на фоне разрушения существующего режима контроля над вооружениями и непрекращающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе.

Наша страна более 30 лет добросовестно выполняла все свои обязательства, прилагала все усилия для сохранения действующего документа и была готова дальше придерживаться всех его положений, даже несмотря на откровенно недружественные шаги со стороны отдельных государств-участников, прекративших выполнять ДОВСЕ в отношении Беларуси. Однако решение государств – участников НАТО приостановить действие договора не оставило нам выбора.