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«КНР – наш надёжный партнёр, всех стран Содружества»: Сергей Лебедев на конференции в Минске

28 сентября 2016 18:12
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Новости Беларуси. Страны СНГ рассматривают Китай как надежного и равноправного партнера. Об этом заявил 28 сентября журналистам в Минске председатель Исполнительного комитета СНГ- исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Перспективы развития интеграции, а также  предварительные итоги 25-летия СНГ 28 сентября обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

В Академии наук, аудитории которой стали площадкой для диалога, около 300 экспертов: чиновники Исполкома Содружества, дипломаты и политики.

Эта интеграционная структура стала фундаментом, на котором страны постсоветского пространства наладили и продолжают политический  и гуманитарный диалог.

Но теперь Содружеству необходима  экономическая перезагрузка. Ровно через месяц в Минске соберутся главы правительств государств-участников СНГ.

К саммиту должна завершится разработка соглашения о свободной торговле и услугами  между странами Содружества.

Сергей Лебедев, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ:
Страны Содружества все всегда были настроены на построение взаимовыгодных, конструктивных отношений и с западными, и с восточными партнёрами. Что касается КНР, то это – наш надёжный партнёр, всех стран Содружества. Мы рассматриваем это сотрудничество с КНР, как равноправное, взаимовыгодное.

И я думаю, лишним доказательством этого будет начинающийся визит Президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику

В течение двух дней участники Международной научно-практической  конференции должны договориться об углублении туристических связей, тесной интеграции в борьбе с терроризмом, создании проектов в научной сфере.

Для более продуктивного сотрудничества  между учёными – необходимо создать единую базу по защите интеллектуальной собственности.

Об этом тоже пойдёт речь на международной конференции.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:
Вот этот вопрос практически, ну, и в отдельных странах не решён. И, самое главное, он не совпадает в целом по  законодательствам во всех странах. Нам надо думать, как их объединить, потому что сегодня нематериальные активы, в целом, в странах составляют больше половины ВВП. А у нас, к сожалению, это далеко не так 

# СНГ # Сергей Лебедев

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